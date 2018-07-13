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Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Tıp literatüründe "herpes simplex" olarak bilinen bir hastalık olan uçuk, dudaklarda ve ağız çevresinde önce bir kaşıntı ardından bir kabarcıkla ortaya çıkıyor. Birçok kişinin çok hayatı boyunca sık sık karşılaştığı bu problem, insanların hayat kalitesini düşüren bir durum olarak dikkat çekiyor. Peki, uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Tıp literatüründe "herpes simplex" olarak bilinen bir hastalık olan uçuk, dudaklarda ve ağız çevresinde önce bir kaşıntı ardından bir kabarcıkla ortaya çıkıyor. Birçok kişinin çok hayatı boyunca sık sık karşılaştığı bu problem, insanların hayat kalitesini düşüren bir durum olarak dikkat çekiyor. Peki, uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

13 Temmuz 2018 Cuma 15:38
Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

UÇUK NEDEN OLUR?

Ağız çevresi ve dudaklarda görülen, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde olan uçuğun, çıkmasından birçok farklı neden vardır, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında uykusuzluk ya da yorgunluk halinde, vücuttaki uçuk virüsü tekrardan aktifleşebilir. İşte uçuğa neden olan etmenler;

Yoğun stres

Aşırı heyecan ve korku

Soğuk algınlığı ve grip

Ultraviyole ışınlar ve aşırı güneş ışınları aşırı derecede maruz kalma

Yorgunluk ve uykusuzluk

Bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi

Hormonal değişimler

Yetersiz ve dengesiz beslenme

UÇUK NASIL GEÇER?

Günümüzde uçuk tedavisinde kullanılan antiviral uçuk kremleri, deriden geçerek uçuk virüsüne (Herpes simpleks) etki eder ve deriye zarar vermelerini engelleyerek, uçuk çıkan bölgeyi tedavi eder. İlaçların yanında uçuk tedavisinde kullanılan bazı doğal yöntemlerde vardır. Örneğin uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini kırmada yardımcı olacaktır.

Uçuk tedavisinde etkili başka yöntemde ise  “sarımsak” kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan ufak dokunuşlar ve masaj benzeri hareketler yapın ve sarımsak suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bu yöntemi sıkça uyguladığınız takdirde uçuğun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Misket limonu da uçuk tedavisinde kullanılan etkili doğal bir yöntemdir. Günde üç defa doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlattığınız takdirde, uçuğun tedavi olmaya başladığına şahit olacaksınız. Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı bir özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir pamukla uçuğun olduğu bölgeye sürün, bunu birkaç kez uygulayın.

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