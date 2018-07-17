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Uçuk deyip geçmeyin

Uçuktaki büyük tehlike! Tıp dünyasında Herpes virüsü olarak adlandırılan uçuk virüsünün fareler ve labarotuvar ortamında yapılan deneyler sonucunda büyük bir tehlikeye neden olduğu ortaya çıktı. Uçuk virüsünün neden olduğu hastalığa gelin yakından göz atalım.

Uçuk deyip geçmeyin

Uçuktaki büyük tehlike! Tıp dünyasında Herpes virüsü olarak adlandırılan uçuk virüsünün fareler ve labarotuvar ortamında yapılan deneyler sonucunda büyük bir tehlikeye neden olduğu ortaya çıktı. Uçuk virüsünün neden olduğu hastalığa gelin yakından göz atalım.

17 Temmuz 2018 Salı 10:59
Uçuk deyip geçmeyin

Uçuk virüsü Alzheimer hastalığını hızlandırıyor

Bilim insanları tarafından hem fareler hem laboratuvar ortamında yapılan deneyler sonucunda herpes virüsünün hızla Alzheimer’a yol açan amiloid beta (Aβ) plaklarını geliştirdiği gözlendi. Bu fikrin yeni bir fikir olmadığını dile getiren bilim insanları bu etkenin artık daha gerçekçi ve gözle görünür bir hale geldiğinin de altını çizdi.

UÃ§uk deyip geÃ§meyin

Alzheimer hastalarında Herpes virüsüne rastlandı

Herpes virüsünün Alzheimer hastalığına neden olmaktan çok bu hastalığı hızlandırdığını dile getiren yetkililer, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırma ile hayatını kaybeden Alzheimer hastalarının beyinlerinin yüzde 3’lük bir kısmında Herpes(uçuk) virüsü DNA’sına rastladıklarını aktardı.

UÃ§uk deyip geÃ§meyin

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