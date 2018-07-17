Uçuk deyip geçmeyin

Uçuk virüsü Alzheimer hastalığını hızlandırıyor



Bilim insanları tarafından hem fareler hem laboratuvar ortamında yapılan deneyler sonucunda herpes virüsünün hızla Alzheimer’a yol açan amiloid beta (Aβ) plaklarını geliştirdiği gözlendi. Bu fikrin yeni bir fikir olmadığını dile getiren bilim insanları bu etkenin artık daha gerçekçi ve gözle görünür bir hale geldiğinin de altını çizdi.

Alzheimer hastalarında Herpes virüsüne rastlandı



Herpes virüsünün Alzheimer hastalığına neden olmaktan çok bu hastalığı hızlandırdığını dile getiren yetkililer, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırma ile hayatını kaybeden Alzheimer hastalarının beyinlerinin yüzde 3’lük bir kısmında Herpes(uçuk) virüsü DNA’sına rastladıklarını aktardı.