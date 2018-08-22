Uçuğa sakın bunu yapmayın!

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, virüs nedeniyle oluşan uçuğun, küçük kızarık kabarcıklar olarak meydana geldiğini kaydeerek, "Dudak uçuğu çıkmadan önce ağız çevresinde yada dudakta batma, yanma gibi şikayetler meydana gelir.Diğer şikayetler de 24 saat içinde kendini göstermeye başlar. Kaşınma, sızlanma veya yanma hissi gibi. Uçuk virüsü, vücuda girip bir kere iltihap oluşturduktan sonra o bölgede var olan sinir düğümüne girer ve yerleşir.Özellikle vücudun zayıf olduğu anları yakalayarak o zaman çoğalarak yeniden varolur. Uçuk virüsü, depresyon, stres, kabus görme gibi durumlarda ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında,kadınların adet dönemlerinde,deri bütünlüğü bozulduğunda(dudak çevresine çarpma, vurma, ısırma gibi), uyku bozukluklarında (aşırı uykusuzluk gibi..),yorgunluk olduğunda, çok fazla güneş ışığına ve zarar verici UV ışınlara maruz kalındığında, vücutta bir enfeksiyon oluştuğunda uçuk virüsü aktifleşebilir.Ayrıca anemi hastalıklarında bu cilt sorunu oldukça sık görülür." diye konuştu.

Uçuk virüsünün bulaşıcı olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle uçuğu olan kişiler kişisel eşyalarını (bardak, çatal, yastık, kaşık, havlu gibi) başka kişilerle paylaşmamalıdırlar. Öpüşmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuğu ellemek, kabuğu ile oynamak gibi) uzak durmalılardır. Uçuğu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken yada makyajlarını çıkarırken çok dikkatli olmalılar, kesinlikle uçuğa el sürmemeliler. Uçuk tedavisinde bu virüsün tekrar etmesine sebep olan durum oldukça önemlidir. Bu sebeple tedavisi için mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir."