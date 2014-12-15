Türkiye De Biyonik Göz Yapacak





"Biyonik Göz" olarak bilinen "Argus II" implant ameliyatı, Türkiye'de de retinitis pigmentosa yani tavuk karası hastalarına uygulanmaya başlayacak.



Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onaylı ve CE sertifikası bulunan "Biyonik Göz" ameliyatı, 17 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılacak.



Prof. Dr. Emin Özmert ve Doç. Dr. Dilek Güven'in konuya ilişkin soruları yanıtlayacağı toplantıya, 1,5 yıl önce "Argus II" implantı uygulanan Hollandalı hasta Jeroen Perk, Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük de katılacak.



Göz yuvarlarına yerleştirilen elektrot, bağlantılı bir kamera ve gözlükten oluşan sistemle beyne görsel bilgi iletilmesi ve bu sayede görme işlevinin gerçekleşmesi sağlanıyor.



Yöntemin uygulanacağı tavuk karası, yani gece körlüğü ya da tıptaki adıyla retinitis pigmentosa, bir göz kusuru. Beyne giden sinirlerin görevlerini zamanla yerine getirmemesinden dolayı oluşuyor. Küçük yaşlarda fazla belirgin olmayan hastalık yaş ilerledikçe kendini iyice göstermeye başlar. Zamanla tamamen körlüğe kadar gitme riski vardır. Hücre ölümü durana kadar devam ediyor. Hastalık, genetik sebeplerle ortaya çıkıyor.