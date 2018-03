Türk Kahvesi Zayıflatıyor Mu?

Kastamonu'da yaşayan Beyhan Kendirci, her sabah Türk kahvesi içerek 10 günde 5 kilo verdi. Diyetisyen İrem Demirilyas ise, Türk kahvesinin zayıflamada yardımcı olduğunu belirterek "10 günde 5 kilo vermek zararlıdır" dedi





Kastamonu’da yaşayan Beyhan Kendirci, kısa bir süre önce dengesiz beslenmesi sonucu kilo aldı. Giydiği kıyafetleri olmayınca mağazalardan kıyafet araştırmaya başlayan Beyhan Kendirci, istediği kıyafetlerin üzerine olmaması sonrası zayıflamaya karar verdi. Yolda yürürken de güçlük çekmeye başlayan Beyhan Kendirci, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda,Türk kahvesi içerek zayıflanabileceğini öğrendi. Her sabah düzenli bir şekilde Türk kahvesi içen Beyhan Kendirci, 10 günde 5 kilo verdi.

Beyhan Kendirci, kısa bir süre önce 15 günde 6 kilo aldığını belirterek “Daha sonra rahatsız olmaya başladım. Basküle çıktığım zaman 80 kiloyu gördüm. Mağazaya gittiğim zaman üzerime kıyafet bulamaz hale geldim. Yolda yürüyemez hale geldim. Bunun üzerine internetten araştırdım. Türk kahvesinin zayıflamaya iyi geldiğini okudum. Ben de her saban bir fincan Türk kahvesi içerek 10 günde 5 kilo verdim. Bunu başardım" dedi. Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Diyetisyeni İrem Demirilyas, Türk kahvesinin zayıflamaya etkisinin olduğunu ifade ederek “Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırıyor; ayrıca sadece Türk kahvesi içerekzayıflamak gibi bir şey yoktur. Türk kahvesi sadece zayıflamamız için yardımcıdır. Günde 1-2 fincan Türk kahvesi içilebilir. Tabii ki de daha fazlası zararlıdır” ifadelerini kullandı.

Günde 1-2 fincan Türk kahvesi tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Demirilyas “Günde 1-2 fincan Türk kahvesinin dışında kahve tüketiminde içindeki kafein miktarının yüksek olmasından dolayı aşırı doz alındığı zaman böbreklerimize, kalbimize, midemize birçok olumsuz etkisi oluyor. Aşırı dozdan sonra bu etkiler, bizim için dezavantajımız oluyor. Bu yüzden 1-2 fincan Türk kahvesi yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.

10 günde 5 kilo vermenin çok sağlıklı bir yöntem olmadığını söyleyen Demirilyas, şöyle devam etti:

“Biz haftada maksimum 1 veya 1,5 kiloyu hedefliyoruz; çünkü ileri ki zamanlarda iki katı daha fazla kilo alınıyor. Birden zayıfladığımız zaman kilo almaya meyilli oluyoruz. Bu yüzden 10 günde 5 kilo vermek zararlıdır. Bizler de bunu sadece dengeli ve yeterli beslenmeyle sağlayabiliriz. Her şeyden yeterli miktarda alarak karbonhidrat, protein, yağ dengesi içerisinde zayıflamayı öneriyoruz”.