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Türk hekimlerden ‘kaslara iyi gelecek’ çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan araştırmada kuruyemiş, kuru baklagil ve süt ürünlerinde bulunan "magnezyum sitrat" bileşiğinin kas rahatsızlıklarının azaltılmasında etkisi ispat edildi. Uzmanlar sporculara ve hamilelere önerilen bu bileşiğin gıdalar yoluyla alınabileceğini söylüyor.

Türk hekimlerden ‘kaslara iyi gelecek’ çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan araştırmada kuruyemiş, kuru baklagil ve süt ürünlerinde bulunan "magnezyum sitrat" bileşiğinin kas rahatsızlıklarının azaltılmasında etkisi ispat edildi. Uzmanlar sporculara ve hamilelere önerilen bu bileşiğin gıdalar yoluyla alınabileceğini söylüyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:37
Türk hekimlerden ‘kaslara iyi gelecek’ çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde yürütülen bir araştırma kuruyemiş, baklagiller ve süt ürünlerinde bulunan “magnezyum sitrat” bileşiğinin kas rahatsızlıklarının azaltılmasında etkisi olduğu belirlendi.

Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki ekip tarafından davranış fizyolojisi alanında yürütülen çalışmada, ilk olarak magnezyum malat ve magnezyum asetil taurat adlı bileşiklerin farelerde anksiyete (kaygı) düzeyini düşürdüğü, depresyon olasılığını azalttığı kanıtladı.

Bu çalışmanın uluslararası tıp yayınlarında yayımlanmasının ardından araştırmaya kas sistemi üzerindeki deneylerle devam eden ekip, yeni bulgulara ulaştı.

Yeni çalışmalarında magnezyum asetil taurat, magnezyum glisinat, magnezyum malat ve magnezyum sitrat bileşiklerinin etkisini 6 ay süresince fareler üzerinde araştıran ekip, yüksek dozda magnezyum sitratın kaslardaki emiliminin de yüksek olduğunu ve dinlendirici etkiyi yükselttiğini tespit etti.

KRAMP VE KASILMALAR AZALIYOR

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, magnezyum sitratın kaslarda gevşeme sağladığını kanıtladıklarını belirterek, “Eğer kaslarla ilgili problem yaşıyorsanız, sporcuysanız ya da gebelik varsa bu bileşiği almamız gerekiyor. Krampları azaltıyor, kasları gevşetiyor, dinlendiriyor ve vücudu ertesi gün aktivite için hazırlıyor.” dedi.

Harzadın, magnezyum üzerindeki çalışmalarla modern dünya beslenme alışkanlıklarının değişebileceğini söyleyerek, “Magnezyum sitratın kasların üzerindeki emilimi çok yüksek, bu da kasların gevşemesini, dinlenmesini sağlıyor. Krampları, kasılmaları azaltıyor. Bu bileşik beslenme yoluyla da karşılanabiliyor. En çok kuruyemiş, kuru baklagiller ve süt ürünlerinde bulunuyor.” diye konuştu.

Sporcu içecekleri ve maden sularının yeterli magnezyum içermediğini de ifade eden Harzadın, vücudun bir molekül fruktozu eritmek için 54 magnezyum iyonu kullandığını, bu nedenle doktor kontrolünde beslenme değişikliğine gidilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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