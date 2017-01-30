Sağlık:
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30 Ocak 2017 Pazartesi 16:05

Türk Bilim İnsanlarından Önemli Buluş

Türk Bilim İnsanlarından Önemli Buluş
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Türk Bilim İnsanlarından Önemli Buluş
Türk bilim insanları, cep telefonunda kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi. Özel bir kağıt üzerine damlatılan kanı fotoğrafı üzerinden tarayan yazılım, renk değişimine göre grip, hepatit b, hepatit c, HIV ve çeşitli kanser türlerini tespit edebilecek.


Cebinizdeki mobil telefonlar artık kan tahlili yapabiliyor. Cep telefonuna yüklenen yazılımla tespit edilebilecek hastalıklar arasında grip, hepatit b, hepatit c'nin yanı sıra HIV Virüsü ve kanser türleri de bulunuyor.

Bu önemli buluş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirildi. Yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek. Buluşun sahibi kimya bölümü öğretim üyesi yardımcı Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. Sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi Cihan Toklucu. "Biorgb" adlı proje kapsamında geliştirilen yazılım, kan tahlili sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilmesini sağlayacak. Peki uygulama nasıl olacak? Öncelikle alınan kan örneği, bu proje için özel geliştirilen ve hastalık etmeni bulunduğunda kodlanan renge göre değişim gösteren kağıda damlatılıyor. Ardından cep telefonu ile o kağıdın fotoğrafı çekiliyor. Ekranda çıkan fotoğraf üzerinde parmağımızı gezdirdiğimizde uygulama renk taraması yapıyor. Elde edilen grafikteki renk yoğunluğu, sonucu gösteriyor. Böylece, bir damla kanla artık cep telefonundan sağlık taraması yapmak artık mümkün hale geliyor. Kan tahlili sonuçları en erken 24-48 saat arasında çıkıyor.

 
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