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Tüp bebek yöntemindeki gelişmeler

Tüp bebek yöntemindeki gelişmeler

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:25
Tüp bebek yöntemindeki gelişmeler

Tüp bebek yöntemindeki gelişmeler

Geçmiş dönemlerde çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısı oldukça fazla; çözümü azdı. Çiftler artık çocuk sahibi olma ümitlerini artırmışlar ve bunun meyvelerini günümüzde tüp bebek merkezlerinde görmekteyiz. Tıp hızlı ilerlediğinden cinsiyet belirleme işlemi ailelere bir seçenek olarak uygulanmaktadır. Gelişen tıp ile problemlerin sayısı en aza indirgenmiştir. Çocuk sahibi olmayan çiftler tüm testleri yapıldıktan sonra tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak adına işleme başlarlar. Bu sistemde artık anne ve baba adayları cinsiyet belirleme isteği de gerçekleştirebilirler. Genlerin incelendiği ve kesin tanısı konan pgt yöntemi ile işlemler başarılı sonuç verilmektedir. Doğacak olan çocuğun kız ya da erkek olmasını belirleme işlemine cinset tayini adı verilir. Bu şekilde aileler sahip olmak istedikleri çocuğun erkek ya da kız olmasına karar vermiş olacaklardır. Tüp bebek yöntemi ile elde edilen embriyolarda kesin olarak belirleyen işleme pgt yöntemi adı verilir. Cinsiyet belirleme işleminde tek etkin yöntem budur. Özellikle erkek egemen toplumlarda önder lider karakterleri hep erkek modeli seçildiği için erkek çocuk isteği cinsiyet tayini işleminde bu istekleri ağır basan çiftler için oldukça önemli bir gelişme olmuştur. Modern tıpta en etkili yöntem tüp bebek yöntemi ile alınan embriyolara uygulanan biyopsi işleminden sonra yapılan pgt yöntemi %100 başarılı sonuçları ile tercih edilen bir yöntemdir.

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