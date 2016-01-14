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Topuklu Ayakkabıya Dikkat!

Topuklu Ayakkabıya Dikkat!

14 Ocak 2016 Perşembe 19:55
Topuklu Ayakkabıya Dikkat!
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Yüksek topuklu ayakkabı bel fıtığı yapıyor


Özellikle çalışan kadınların tercihi olan yüksek topuklu ayakkabıların, vücutta önemli sağlık sorunlarına yol açabildiği bildirildi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pınar Müge Sarıkaya, 4 santimetreden yüksek topuklu ayakkabıların bel ve dizlerde ağrıya yol açtığını, ilerleyen dönemlerde sorunun bel fıtığına kadar varabileceğini ve bunun da ameliyat gerektirebileceğini kaydetti. Dr. Sarıkaya, yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçemeyenlerin, en azından giydikleri gün sayısını azaltabileceğini belirtti.

KALÇA-OMURGA DENGESİ BOZULUYOR
Topuk boyu olarak ideal ölçünün 2 ile 4 santim arasında olduğunu belirten Dr. Pınar Müge Sarıkaya, 5 santimetreden itibaren yüksek topuklu ayakkabıların olumsuz etkilerinin görülmeye başladığını vurguladı. Dr. Sarıkaya, “Belin belirli bir kavsi vardır. Yüksek topuklu ayakkabılarda bu kavis artar. Bu da ağırlık merkezinin öne kaymasına yol açar ve kalça ile omurga arasındaki denge bozulur. Bu da bel ağrılarına yol açıyor” dedi.
Dr. Sarıkaya, ideal ayakkabı olarak ‘topuğu kavrayan kısmı sert, önden bağcıklı ya da bandajlı, sivri burunlu olmayan ve tabanı elastik olan’ modelleri önerdi.

HAFTADA BİRKAÇ GÜN MOLA VERİN
Kimi zaman estetik nedenler, kimi zaman da boy kısalığı gibi sosyal nedenlerle yüksek topuklu ayakkabıların popülaritesini koruduğunu belirten Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, yüksek topuklu ayakkabıdan vazgeçemeyenlerin en azından giydikleri gün sayısını azaltmalarını önerdi. Dr. Sarıkaya, “İş yerinde imkanı olanlar, en azından 10-15 dakika normal ayakkabı giyebilirler. Akşamları bel ağrıları için hekimin önereceği gevşeme ve güçlendirme egzersizleri yapabilirler. Ayrıca ayaklarını 15-20 dakika ılık suda bekleterek yüksek topuklu ayakkabının getirdiği sorunları azaltabilirler” diye konuştu. 
Son Güncelleme: 14.01.2016 21:59
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