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Tiryakiler dikkat: Öldürebilir

Yeni bir çalışmaya göre; sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

Tiryakiler dikkat: Öldürebilir

Yeni bir çalışmaya göre; sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
Tiryakiler dikkat: Öldürebilir

Uzmanlar sıcak çayın yemek borusu astarını yakarak ilerleyen zamanlarda kansere neden olduğunu söyledi.

Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Söz konusu çalışma, 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

En sık görülen sekizinci kanser

Yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanser. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.

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Son Güncelleme: 25.07.2018 10:42
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