Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir

Tırnak diplerindeki ay şeklindeki beyazlıklar lunula olarak biliniyor. Lunulanın rengi ve görünürlüğü vücudunuz hakkında önemli bilgiler veriyor.

Şimdi lunulanıza daha yakından bakın.

Geniş ise

Lunulanın geniş olması, yüksek tansiyon ve fazla çalışan bir kalbin göstergesidir. Genellikle temelinde stres yatar.

Dar ise

Lunulanın dar olması, düşük enerji, düşük tansiyon ve ağır ilerleyen kan dolaşımının göstergesidir. Bağışıklığınızın zayıf olduğuna da işaret ediyor olabilir.

Fil dişi veya beyaz ise

Lunula rengi fil dişi veya beyaz ise normal ve sağlıklı.

Gri ise

Lunula beyaz yerine gri ise bu da enerjinizin düşük olduğuna işaret ediyor olabilir. Normalden daha yorgun hissediyor, sindirim problemleri yaşıyor olabilirsiniz.

Pembe ise

Lunula, neredeyse tırnağın geri kalanıyla aynı renkte ise kendinizi fazla zorluyor ve vücudunuza fazla fiziksel gerilim uyguluyor olabilirsiniz. Akciğer hastalıklarına da işaret ediyor olabilir.

Mor ise

Lunula mor ise, kan dolaşımınız yeterince iyi olmayabilir. Organlarınıza ve dokularınıza yeterince oksijen gitmiyor olabilir. Aynı zamanda baş dönmesi veya baş ağrısı yaşıyorsanız sorun büyük ihtimalle kan dolaşımınızla alakalı.

Siyah ise

Siyah veya koyu renkte lunula, metal ve ilaç zehirlenmesinin belirtisi olabilir. Tırnak lunulalarınız koyu renge döndüyse acilen tıbbi yardım alın.

Görünmüyor ise

Lunulanın görünür olmaması da dar olması gibi düşük enerji ve zayıf bağışıklık sitemi belirtisi. Lunula görünmüyorsa hastalıklara ve soğuğa karşı daha dayanıksız olabilirsiniz. Aynı zamanda vücudun vitamin ve besin emiliminde sorun yaşadığına da işaret ediyor olabilir.

Sadece bir tırnakta farklılık var ise

Gelenek Çin tıbbına göre her parmak farklı organları temsil ediyor. Sadece bir tırnağınızın lunulasında değişiklik olduğunu gözlemlerseniz, onunla alakalı organda sorun olabilir.

Baş parmak: Akciğer ve dalak

İşaret parmağı: Sindirim sistemi

Orta parmak: Kalp zarı ve beyin

Yüzük parmağı: Üreme sistemi

Serçe parmak: Kalp ve böbrek