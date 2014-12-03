Tıp Tarihinde İlk! Anne Rahmiyle Çocuk...

İsveç’te rahim nakli yapılan iki kadının geçtiğimiz ay iki erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi. Benzer rahim naklinin 9 kadına yapıldığı ancak, bunlardan sadece ikisinin hamile kalmayı başardığı belirtiliyor.



Geçtiğimiz ay dünyaya gelen erkek bebeklerin ve annelerinin sağlıklarının iyi olduğu kaydedildi.



Doğumu gerçekleştiren Londra Kings College’den Profesör Henrik Hagberg, bu sonucun mutluluk verici olduğuna dikkat çekerek, “Bir annenin kızı için yapabileceği en güzel şey” dedi.



İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Telegraph, tıp tarihinde bir ilke imza atıldığını ifade ederek, İngiltere’de çocuk sahibi olmak isteyen ancak rahimleri olmadan doğan 15 bin kadın için büyük bir umut olduğuna dikkati çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Doğurganlık Topluluğu ise (British Fertility Society), bu sonucun büyük başarı olduğuna dikkat çekerek, bu başarının taşıyıcı annelik konusu üzerinde büyük etkisi olacağını ifade etti.



Geçtiğimiz Ekim ayında da yine İsveç’te ismi açıklanmayan bir kadın, geçen yıl menopoza girmiş, iki çocuk sahibi 61 yaşındaki yakın bir aile dostundan alınan rahim nakliyle çocuk sahibi olmuştu.