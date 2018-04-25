TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ülkede acilen tüm dünyada olduğu gibi “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve HIV Politikaları” geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.