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TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ülkede acilen tüm dünyada olduğu gibi “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve HIV Politikaları” geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 

TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ülkede acilen tüm dünyada olduğu gibi “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve HIV Politikaları” geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:12
TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...

TIP-İŞ’TEN BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA UYARI…

VARIŞ: “BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE VE HIV POLİTİKALARI GELİŞTİRİLMESİ GEREK”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ülkede acilen tüm dünyada olduğu gibi “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve HIV Politikaları” geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 
Sendika Başkanı Dr. Ahmet Varış, yaptığı yazılı açıklamada, ilaçların düzenli temininin sağlanması ve her yönüyle sağlığın bir devlet politikası haline getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.  
Uzun yıllar ülkede bulaşıcı hastalıklar açısından kapalı bir toplum olmanın avantajlarının yaşandığını ifade eden Varış, son yıllarda giderek artan sağlık kontrolsüz öğrenciler ve yabancı uyruklu çalışanlardan dolayı toplumun hepatitler ve AIDS etkeni olan HIV gibi bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi bir risk altında olduğunu kaydetti.  
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Varış, siyasi kurumların, yıllardır tüm uyarılarına rağmen sağılığı devlet politikası haline getiremediğini ifade ederek, siyasi kurumlara şu soruları yöneltti: 
“Ülkemizde bulaşıcı hastalıklarla mücadele politikası var mı? Çalışma Bakanlığı ülkemizde toplam kaç yabancı uyruklu işçi çalıştığını biliyor mu? Ülkede çalışan tüm yabancı uyruklu işçilerin sağlık raporu var mı? Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ülkemizde kaç yabancı uyruklu öğrenci olduğunu biliyor mu? Ülkeye gelen tüm öğrencilerin sağlık raporu var mı? Bizim gibi küçük ölçekli bir ülkede denetim mekanizmaları çalışmazsa bulaşıcı hastalık salgınları ortaya çıkmaz mı?”
Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisi’nde kayıtlı 58 tane HIV pozitif hastası olduğunu ve bu hastaların 2010 yıllından itibaren düzenli olarak takip edildiklerini belirten Ahmet Varış, bu hastaların son 8 yıllık takipleri sırasında ilaç temini konusunda ilk defa bu kadar çok sıkıntı yaşandığını ileri sürdü.  
Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar listesinde olan HIV’in, Antiretroviral (HIV’i baskılayan) ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabildiğini ifade eden Varış şöyle devam etti: 
“Doğru zamanda düzenli ilaç tedavisine başlayan HIV hastaları kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmektedir. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi düzenli ilaç tedavisiyle sağlıklarına geri kavuşabilmektedir. Hatta günümüzde gelişmiş tıp sayesinde HIV pozitif anneler, virüsü taşımayan bebek sahibi bile olabilmektedir.” 
Ülkeye ilaçlar düzensiz gelmeye devam ederse, direnç sorunlarının gelişeceğini, hastaların hem tedavi edilemeyecek, hem de bu hastalığın toplum içerisindeki potansiyel bulaşma riskinin artmış olacağını vurgulayan Varış,  “Acilen tüm dünyada olduğu gibi ‘Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve HIV Politikaları’ geliştirilmeli; ilaçların düzenli temini sağlanmalı ve her yönüyle sağlığın bir devlet politikası haline getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

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