banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.864
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8196
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş

Egeli bilim insanları zatürrenin tedavisine dönük bir formülasyon geliştirdi

Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş

Egeli bilim insanları zatürrenin tedavisine dönük bir formülasyon geliştirdi

22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:25
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesinde görevli bir grup araştırmacı, dünyadaki enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ikinci, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları içinde ise ilk sırayı alan hastanede gelişen pnömoninin (zatürre) tedavisi amacıyla ilk sayılabilecek netilmisin etkin maddesini içeren kuru toz inhaler şeklinde bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi. Egeli bilim insanlarını çalışmalarından dolayı tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hocalarımızla gurur duyuyoruz, maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Mine Özyazıcı, Doç. Dr. Mesut Arıcı ve Ar. Gör. Dr. Aysu Yurdasiper’in öncülüğünde bir grup araştırmacı, dünyadaki enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ikinci, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları içinde ise ilk sırayı alan hastanede gelişen zatürrenin tedavisi amacıyla bir çalışma başlattı. Bilim insanları, TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, ilk kez netilmisin etkin maddesinin hedef bölgeye (akciğerlere) hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir ilke imza atan Egeli buluşçuları çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarda ziyaret etti. Buluşla ilgili bilgi alan Rektör Budak, "Başarılı hocalarımız özellikle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde ‘solunum yolu enfeksiyonları’ dediğimiz hastalıkların tedavisine yönelik bir formülasyon geliştirdi. Şu anda patent başvurusu yapılmış durumda olan formülasyon tescil aşamasında. Akciğerde enfeksiyonun olduğu bölgeye direkt ilacın taşınabilmesine yönelik bir işlevsel fonksiyon görecek bu formülasyonun ticarileşmesi çok önemli. Çünkü yerli ve milli bir buluş olan bu formülasyon yüksek ihracat potansiyeline sahip" dedi.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Özyazıcı, "Projemizde, hastanede gelişen zatürrenin tedavisine dönük bir formülasyon geliştirdik. Yoğun bakım ünitelerinde dirençli mikroorganizmalar mevcut, bunların tedavisi çok zor ve tam olarak tedavisi için gerekli ilaç da mevcut değildir. Bu hastalık nedeniyle ölüm oranları da çok yüksektir. Geliştirdiğimiz kuru toz inhaler şeklindeki ilaç taşıyıcı sistem, direkt akciğerlerdeki hedef bölgeye gönderilerek, daha az dozda ilaçla hızlı ve güvenilir tedavi sağlayacak" diye konuştu.

"Dünyada ve Türkiye’de eşdeğeri olmayan bir çalışma gerçekleştirdik"

Ar. Gör. Dr. Aysu Yurdasiper, projenin multidisipliner bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Hastane enfeksiyonları bilindiği gibi dünyada ölüm oranında 2. sırayı alıyor. Yoğun bakım ünitelerinde de hastanede gelişen zatürre, yüzde 32 ile yüzde 75 oranında ölüme yol açıyor. Bu çalışmada netilmisin etkin maddesi ile farklı bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirerek dünyada ve Türkiye’de eşdeğeri olmayan bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamızda formülasyon, in vitro etkinlik ve in vivo hayvan çalışmaları tamamlandı. Projemizle ilgili klinik çalışmaları yapabilecek imkanlara sahip durumdayız. Ticarileşirsek dünyada ve Türkiye’de hastaların tedavisine sunulacak ilk netilmisin içeren kuru toz inhaler sistem olacak” dedi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Avrupa'da kızamık alarmı!
Avrupa'da kızamık alarmı!
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim