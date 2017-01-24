Temizlik Maddelerindeki Büyük Tehlike



Yıllık zehirlenme istatistiklerinde, yüzde 5 lik bir kısım, yakıcı korozif maddelerden.Örneğin çamaşır suyu ile tuz ruhunun karışması klor gazını ortaya çıkarıyor. Bu durum ev kadınlarının sıkça yaptığı hatalardan biri.İnsanların bu işlemleri gerçekleştirirken, kişilerin başlarına tülbent sarmalarının ya da bir maskeyle karıştırmalarının ise hiçbir faydası yok. Bu zehirli gazlardan korunmanın tek yolu, gaz maskesi takmak.Her ne kadar günümüzde firmalar, temizlikten önce sağlık dese de, yine de temkinli olmak gerekiyor. Kronik kalp rahatsızlığı, astım, alerjisi olanların bu ürünlerden uzak durması gerekiyor.Önlem olarak, bu ürünler çıplak elle kullanılmamalı ve çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı.