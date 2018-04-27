Tehlikeyi cebinizde taşıyor olabilirsiniz

Cihazlarınızı düzenli olarak temizlemeniz ile hastalıklardan korunmanız mümkündür. Elektronik aletlere hasar vermeden temizlemek için antibakteriyel mendilleri kullanabilirsiniz. New York Times'a göre ekranı nemli mikrofiber bezle temizlemeniz, günlük arındırma için yeterli olur. Dezenfekte etme ihtiyacınız varsa aletleri izopropil alkollü su yardımıyla ıslatılan nemli bir bezle silebilir, haftada bir araçları silerek temiz kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Su, sabun, antibakteriyel jel, temizlik mendilleri veya mikrofiber bezler kullanarak temizlik yapabilir, birkaç dakikalık silme işlemi ile hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.
27 Nisan 2018 Cuma 00:56