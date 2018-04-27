Tehlikeyi cebinizde taşıyor olabilirsiniz

Sürekli kullandığınız cep telefonları, kumanda ve klavyeler nezle gibi mikrop sebepli mevsimsel hastalıklarınızın nedeni, taşıyıcısı olabilir. Mikrop yuvası olan ve sürekli temas ettiğimiz en yaygın cihaz cep telefonudur. Yapılan araştırmalara göre cep telefonlarının her santimetrekaresinde ortalama 25.000 mikrop barınır. Bu rakam telefonların cihazın tuvalet kapağından bile daha kirli olduğunun delilidir. Nasıl ellerinizi yıkayarak mikroplardan korunabilirseniz, araçlarınızı da sterilize ederek kendinizi hastalıklardan uzak tutabilirsiniz.

Cihazlarınızı düzenli olarak temizlemeniz ile hastalıklardan korunmanız mümkündür. Elektronik aletlere hasar vermeden temizlemek için antibakteriyel mendilleri kullanabilirsiniz. New York Times'a göre ekranı nemli mikrofiber bezle temizlemeniz, günlük arındırma için yeterli olur. Dezenfekte etme ihtiyacınız varsa aletleri izopropil alkollü su yardımıyla ıslatılan nemli bir bezle silebilir, haftada bir araçları silerek temiz kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Su, sabun, antibakteriyel jel, temizlik mendilleri veya mikrofiber bezler kullanarak temizlik yapabilir, birkaç dakikalık silme işlemi ile hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.