Tedavide Antibiyotik Kullanmayın

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Hekim Yıldırım, 'Enfeksiyona mevsim, kalabalık ortam ve virüsler neden olsa da, yaş ile görülme sıklığını değişir' dedi.





Dr. Yıldırım, "Yaş büyüdükçe üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı azalır. Bu nedenle çocuklarda daha sık görülen bir hastalıktır. Tedavisi için antibiyotik kullanılmamalıdır" dedi ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili bilgi verdi.

VİRÜSLER SEBEP OLUYOR





Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 60-70 kadarına virüslerin sebep olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, "Bakteriler üst solunum yolu enfeksiyonlarının nadir sebeplerinden biridir. Burun ve boğazda iltihaba yol açan 200'den fazla virüs üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açar" diye konuştu.



Çocukların birçoğu yılda 5 ile 8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini aktaran Yıldırım, "Kreşe başlayan çocuklarda bu sayı daha da artar. Yaş büyüdükçe de üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının azalır. Genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkar. Soğuk hava üst solunum yolu enfeksiyonlarına dolaylı olarak sebep olur. Yani çocukların bu dönemde okula gitmesi, virüsler ile karşılaşmayı arttırır. Çocuklar hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda yakın temasta bulunurlar ve düşük nem, burun mukozasını kurutur bu durumda çocuk soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı daha hassas hale gelir. Sigara dumanına maruz kalmak yani pasif içicilik de enfeksiyonlara yatkınlık yaratır ve iyileşme dönemini uzatır" dedi.

3 GÜNE KADAR BELİRTİ VERİYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonları belirtileri çocuk virüsü aldıktan 1 ile 3 gün sonra başlayıp genellikle 1 hafta sürdüğünü belirten Yıldırım, bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı, uyku sorunları, bazen kusma, ishal olabileceğini, daha büyük çocuklarda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde akıntı ve kızarıklık, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik, hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, "Bulaşma, damlacık veya direk temas yoluyla gerçekleşir. Oyuncaklar aracılığıyla virüs bir çocuktan başka bir çocuğa kolaylıkla geçer" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİĞE YER YOK





Üst solunum yolu enfeksiyonlarında şikayetlere yönelik tedavi uygulandığını anlatan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Hekim Yıldırım ayrıca destekleyici önlemlerin alınmasının da gerektiğini belirtti. Yıldırım, tedavide yapılması gerekenleri şöyle özetledi:



"Bol sıvı alımı bu dönemde oldukça önemlidir, burun damlası ile burnun açılması, hafif ateş ve huzursuzlukta ağrı kesicilerin kullanılması yarar sağlar. Antibiyotik kullanımının yeri yoktur, sadece seçilmiş vakalarda veya sekonder bakteriyel enfeksiyon düşünülen vakalarda doktor önerisi ile antibiyotik kullanılmalıdır. Çocukta yüksek ateş varlığı, ağrılı ön boyun lenf bezi şişliği ve bademcikler üzerinde iltihap veya zar (membran) oluşumu, şiddetli boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için; dengeli ve düzenli beslenme, kış mevsiminde kalabalık ortamlarda uzun süreli bulunmama, ellerin sık yıkanması ve bu alışkanlığın çocuklara kazandırılması çok önemlidir."