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Tarihi gün! O hastalığın çaresi bulundu

Tarihi gün! O hastalığın çaresi bulundu

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:21
Tarihi gün! O hastalığın çaresi bulundu
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Alzheimer'a 'genetik çözüm' bulundu

Alzheimer'a neden olan gen ilk kez etkisiz hale getirildi. Uzmanlar, alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, alzheimer'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi. Sabah'ın haberine göre uzmanlar, apoE4 isimli genin oluşumunu etkileyen bir proteini teşhis ederek bu genin insanın nöron hücrelerine zarar vermesinin önüne geçmeyi başardı. Araştırmayı yürüten uzmanlar, böylece alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 11.04.2018 08:25
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