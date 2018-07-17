Tadını kimse sevmiyor ama o ölümcül hastalığın çaresiymiş!

Yaz aylarında tercih edebileceğiniz en sağlıklı besinlerden birisi olan bamya birçok özelliği ile şifalı bir etki yaratıyor. Bamyanın faydaları ile çok daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilir, sindirim sisteminde meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı oluşabilecek sorunlardan korunabilirsiniz. Bamyanın faydaları hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak, bamya ne işe yarar öğrenmek istiyorsanız yazımıza göz atarak bilgi alabilir, bamyayı beslenme düzeninizin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Bamyanın faydaları

Çok daha sağlıklı ve genç bir cilt

Bamyanın faydaları arasında ilk sırada cilt üzerindeki etkileri yer alıyor. İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındırması sebebiyle çok daha sağlıklı ve genç bir cildin sahibi olmanızı yarayacak bu sebze cilt dokularını yenilemesinin yanı sıra cildin daha genç görünmesini sağlıyor.

Saç bakımında etkili bir ürün

Saç bakım ürünlerinin içeriğinde yer alan bamya ile çok daha sağlıklı saçların sahibi olabilirsiniz. Saçların kabarmasını önleyen bu özel ürün kafa derisi için doğal nemlendirici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Özellikle kıvırcık ve cansız saçlar için ideal bir bakım ürünü olan bamyanın saç üzerindeki diğer bir etkisi ise kepekle savaşması.

Böbrek hastalıklarını önler

Böbrek hastalıkları için önemli nedenlerden birisi diyabet hastalığıdır. Diyabet sorununuz varsa böbreklerinizde sorun yaşmamak adına düzenli olarak bamya suyu tüketmeniz faydalı bir seçim olacaktır.

Güçlü bir antioksidan desteği

Bamyanın faydalarından bir diğeri ise güçlü bir antioksidan olması. İçerdiği besin değerleri sayesinde kanser, erken yaşlanma ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruma kalkanı haline gelen bamya şifalı özelliği ile dikkat çeken bir sebze türü.

Diyabeti önlüyor

Bamya içerdiği kuersetin,kateşin, epikateşin,rutin ve prosiyanidin gibi antioksidanlar sayesinde halk arasında şeker olarak bilinen diyabet hastalığını önlemede etkili bir sebze türü olarak karşımıza çıkıyor.

Sindirim sistemine yardımcı oluyor

İçeriğinde çözünür lif barındıran bamya kan şekeri seviyelerini artırmasının yanı sıra sindirim sistemini hızlandırma görevi de görüyor.

Kolon kanserini önlüyor

Yemeklerinize bamya ekleyerek vücuttaki birçok sağlık sorununa neden olan kolon kanserini önlemeniz mümkün. Bunun için özellikle yaz aylarında sebze olarak bamyayı tercih edebilirsiniz.

Obeziteyi kontrol eder

Obezite günümüz neslinin en büyük sorunlarından birisi. Tüm dünyada büyük bir sorun olan obeziteyi önlemek için bamya tüketiminizi artırabilir, daha sağlıklı bir beslenme düzeni yaratabilirsiniz.

Kolesterol seviyesini dengeler

Kandaki kolesterol dengesine göre ortaya çıkabilen kalp sorunlarını ve rahatsızlıklarını engellemek istiyorsanız bamya tüketimi yapmalısınız. Obezite ve kalp rahatsızlıklarına neden olan kolesterol üzerinde dengeleyici bir etki sunan bamyayı sıklıkla tüketerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kabızlığı önler

Kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri yaşıyorsanız bamyanın faydalarından yararlanabilirsiniz. Bamya ne işe yarar merak edenler için kabızlığı önleyici etkisi ile dikkat çeken vücut içindeki suyun emilmesini sağlayarak kabızlığı önlüyor.

Bamyanın diğer faydaları:

-Astımı önler,

-Güneş çarpmasını önler,

-İçerdiği lifler sindirim sistemine yardımcı olur,

-K vitamin desteği ile kemikleri güçlendirir,

-Güçlü folat içeriği sayesinde bebeklerde nöral tüp defektlerini azaltır,

-Stres ve depresyonu azaltır,

-Kan basıncını düşürür,

-Ülseri önleyerek midedeki asidi dengeler.