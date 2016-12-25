Sürekli Sinirliyseniz Sebebi Bu Olabilir



Sarkık küçük dil ve yumuşak damak gibi durumlarda kas dokusu, uyku kalitesini bozuyor, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara sebep olabiliyor. Bu durum da ilerleyen zamanda kalp büyümesi gibi sorunlara kapı açabiliyor. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, uyku apnesinin yeni çözüm yolunu anlattı.Uyku, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun dinlenmeye bırakıldığı süreçtir. Yeni güne yenilenmiş ve tazelenmiş şekilde başlayabilmek için de kaliteli bir uykuya ihtiyaç vardır. Fakat bazı kişiler uyku sırasında horlama ve uyku apnesi gibi problemler yaşayabiliyor. Bu uyku problemleri kişinin yaşam kalitesini bozarken, kişilerin sinirli bir ruh haline bürünmesine de neden olabiliyor. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, uyku apnesi ve lazer tedavisiyle ilgili bilgi verdi…Uykuda geniz, küçük dil ve yumuşak damağın oluşturduğu dokular, nefes alıp verme sırasında gevşeyebiliyor veya üst üste binebiliyor. Bu durum da dokuların titreşim yaşamasına, titreşimin de horlamaya dönüşmesine neden olabiliyor. Ayrıca, geniz etleri horlamayı, bir sonraki aşamada da uyku apnesini tetikleyebiliyor.