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Süper gıdalar boy uzatıyor

Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı Ayhan Ercan’dan doğal beslenme rehberi. Genetik faktörler, hormonal rahatsızlıklar ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle çocukların gelişiminde yavaşlama görülebilir. Genetik faktörler değiştirilemez ama diğer nedenler için süper gıdalar çare olabilir.

Süper gıdalar boy uzatıyor

Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı Ayhan Ercan’dan doğal beslenme rehberi. Genetik faktörler, hormonal rahatsızlıklar ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle çocukların gelişiminde yavaşlama görülebilir. Genetik faktörler değiştirilemez ama diğer nedenler için süper gıdalar çare olabilir.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:04
Süper gıdalar boy uzatıyor

anik gıdaların bir üst seviyesi olarak nitelendirilen süper gıdalar, bebekler ve çocukların da güvenle tüketebileceği besinler arasında yer alıyor…  Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı -Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, süper gıdaların çocuklarda boy kısalığı ve kabızlık gibi sorunlara önemli katkıları olduğunu belirterek, “Sağlıklı beslenme genetik boy kısalığında bile çocuğun gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunabilir” dedi ve SÖZCÜ okurları için süper gıdalarla hazırlanan süper tarifler verdi…

Ayhan Ercan

Ayhan Ercan

SAĞLIKLI GELİŞİM İÇİN SÜPER İÇECEK

Malzemeler:

– 1 su bardağı Hindistan cevizi suyu ya da sütü
 1 tatlı kaşığı chia tohumu
– 1 tatlı kaşığı öğütülmüş kakao nibi (ham kakao), keçiboynuzu karışımı
 1 çay kaşığı kırmızı pancar kurusu tozu
– 1 çay kaşığı camu camu
 20 tane dut kurusu
– 1 buğday tanesi kadar liyofilize arı sütü

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Yapılışı: Bütün malzemeler Hindistan cevizi suyuna ilave edilip iyice karıştırılır. 10 yaş üstü çocuklar, verilen miktardaki ürünü güvenle kullanabilir. 5-9 yaş arası çocuklarda miktar yarı yarıya azaltılıp kullanılabilir. 36 ayını doldurmuş çocuklarda miktar 1/3 oranında tüketilebilir. Gün içerisinde istenilen bir saatte kullanılabilir. Ara öğün olarak alınabileceği gibi kilo problemi olan çocuklar için öğün yerine kullanılmalıdır. Mineraller bakımından süper içeriğe sahip bu doğal içecek çocukların iskelet sisteminin güçlü olmasını destekleyeceği gibi yüksek ve değerli antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Formüldeki süper gıdalar mineraller bakımından çok güçlü içeriğe sahip olup özellikle camu camu meyvesi tozunda bulunan lösin çok değerli bir aminoasittir. Lösin, kas ve kemik dokusunun gelişmesi, iyileşmesi ve vücut tarafından üretilen büyüme hormonlarının üretimi için gereklidir. Büyüme hormonlarının yeterince salgılanması büyüme çağındaki çocukların kas ve iskelet yapısını destekleyeceği gibi, kemik kırılması gibi sakatlıklarda tedavi sürecini en doğal yoldan desteklemektedir.

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KABIZLIK İÇİN DOĞAL MEYVELİ PUDİNG

Malzemeler:

– 1 su bardağı keçi sütü
 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
– 1 çay kaşığı karnıyarık otu tohumu kabuğu tozu
 1 tatlı kaşığı chia tohumu
– 6 adet çilek ya da 1 çorba kaşığı mevsiminde kurutulmuş çilek kurusu
 1 tatlı kaşığı çiçek balı

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Yapılışı: Keçi sütünü 1 taşım kaynattıktan sonra ılık hale gelene dek dinlendirin. Ilık süte önce Hindistan cevizi yağı, chia tohumu ve karnıyarık otu tohumu kabuğu tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra balı ilave edip karıştırdıktan sonra en son çilek püresini ilave edip küçük cam kaselere koyup pudingi buzdolabında muhafaza edin. Eğer taze çilek kullanacaksanız çilekleri rondodan geçirmeniz yeterli olacaktır. Çilek mevsiminde değilseniz mevsiminde kurutulmuş çilekleri değirmende öğüterek kullanabilirsiniz. Çilek kullanmak istemezseniz çok olgun yarım adet muz, 1 çorba kaşığı böğürtlen ya da yabanmersini kullanabilirsiniz. Sizin de çocuğunuz kabızlık sorunu çekiyorsa 24 aylıktan itibaren 1 çorba kaşığı çilekli puding, 36 aylıktan itibaren 2 çorba kaşığı çilekli puding, 48 aylıktan itibaren 3 çorba kaşığı çilekli puding 60 aylıktan itibaren 1 çay bardağı (100ml) çilekli puding 8 yaş üstü ise 150 ml çilekli puding verebilirsiniz. İçerisinde sentetik şeker içermeyen ve süper gıdalarla donatılmış bu süper puding çocuklarınızın bağırsaklarını yumuşatacağı gibi zengin mineral takviyesi ile sağlığına katkı sağlayacaktır.

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