Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!

Almanya’da bulunan Leibniz Institute for Solid State and Materials Research’ten Haifeng Xu ve araştırma ekibi kadın üreme yolunda, rahim ve rahim ağzında ortaya çıkan kanserlere ilaç ulaştırmak için sperm kullanmayı denedi.

Spermler artık kanser ilaçlarını hedefe ulaştırmak için de kullanılabilecek. Spermlerin bu yeni kullanım alanı oldukça umut verici olarak değerlendiriliyor.

Bilimfili.com'un haberine göre; Almanya’da bulunan Leibniz Institute for Solid State and Materials Research’ten Haifeng Xu ve araştırma ekibi kadın üreme yolunda, rahim ve rahim ağzında ortaya çıkan kanserlere ilaç ulaştırmak için sperm kullanmayı denedi. Sperm hücrelerini yaygın olarak bilinen bir kemoterapi ilacı ile doldurarak bu spermleri laboratuvar ortamında rahim ağzı kanseri (serviks) tümörü bulunduran kapların içine bıraktı. Üç gün içinde spermlerin tümörlerin yüzde 87’sini yok ettiği ve direkt olarak tümörlü hücreleri hedefleyebildiği tespit edildi.

Araştırma ekibi bir sonraki aşamada, küçük dört kollu manyetik donanım ile birleştirilen spermlerin yolunu magnetler ile bulup bu şekilde hareket etmesi sağlandı. Spermler katı tümör dokusuna temas ettiği anda, manyetik kollar yanlara doğru açılarak spermi salıveriyor ve sperm de tümörün içine doğru yüzme hareketini sürdürüyor. Kanserin yanı sıra araştırmacılar spermbotların, kadın üreme sistemi içerisinde oluşan diğer birtakım sorunların da (dış gebelik veya çikolata kisti vb...) çözümü ve tedavisinde kullanılabileceği öne sürülüyor.