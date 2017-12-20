Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110455
ALTIN
155.820
DOLAR
3.8174
STERLİN
5.1288
EURO
4.5352
Kıbrıs İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!
Kıbrıs İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!
6 Ay Hapis Yatacak
6 Ay Hapis Yatacak
Çalınan araç bulundu!
20 Aralık 2017 DÖVİZ KURLARI
banner256
Flaş Haber
6 Ay Hapis Yatacak
Kapat

Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!

Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!

Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!

Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!

20 Aralık 2017 Çarşamba 18:34
Spermler Kanserli Hücrelere İlaç Taşıyacak!
banner238

Almanya’da bulunan Leibniz Institute for Solid State and Materials Research’ten Haifeng Xu ve araştırma ekibi kadın üreme yolunda, rahim ve rahim ağzında ortaya çıkan kanserlere ilaç ulaştırmak için sperm kullanmayı denedi.

Spermler artık kanser ilaçlarını hedefe ulaştırmak için de kullanılabilecek. Spermlerin bu yeni kullanım alanı oldukça umut verici olarak değerlendiriliyor.

Bilimfili.com'un haberine göre; Almanya’da bulunan Leibniz Institute for Solid State and Materials Research’ten Haifeng Xu ve araştırma ekibi kadın üreme yolunda, rahim ve rahim ağzında ortaya çıkan kanserlere ilaç ulaştırmak için sperm kullanmayı denedi. Sperm hücrelerini yaygın olarak bilinen bir kemoterapi ilacı ile doldurarak bu spermleri laboratuvar ortamında rahim ağzı kanseri (serviks) tümörü bulunduran kapların içine bıraktı. Üç gün içinde spermlerin tümörlerin yüzde 87’sini yok ettiği ve direkt olarak tümörlü hücreleri hedefleyebildiği tespit edildi.

Araştırma ekibi bir sonraki aşamada, küçük dört kollu manyetik donanım ile birleştirilen spermlerin yolunu magnetler ile bulup bu şekilde hareket etmesi sağlandı. Spermler katı tümör dokusuna temas ettiği anda, manyetik kollar yanlara doğru açılarak spermi salıveriyor ve sperm de tümörün içine doğru yüzme hareketini sürdürüyor. Kanserin yanı sıra araştırmacılar spermbotların, kadın üreme sistemi içerisinde oluşan diğer birtakım sorunların da (dış gebelik veya çikolata kisti vb...) çözümü ve tedavisinde kullanılabileceği öne sürülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ses Kısıklığı Neyin Belirtisi?
Ses Kısıklığı Neyin Belirtisi?
Meme Kanseri Hastalarına D Vitamini Uyarısı!
Meme Kanseri Hastalarına D Vitamini Uyarısı!
Reflü Kansere Zemin Hazırlayabilir!
Reflü Kansere Zemin Hazırlayabilir!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim