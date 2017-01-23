Şoke Eden Uyarı! Kanser Yapıyor...

Çok kızartılan ekmek ve patates kanser yapıyor



Bu tespit, İngiliz Gıda Standartları Kurumundan geldi.Ekmek, patates, bisküvi ve kek gibi nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirilmeleri durumunda, "akrilamid" adında kimyasal bir maddenin açığa çıktığı saptandı. Bu madde, kansere yol açmasıyla biliniyor.Bu durumun engellenmesi için kavurma, kızartma ve ızgara yapılırken 120 derecelik sıcaklığın geçilmemesi uyarısında bulunuluyor.Yüksek nişasta içeren gıdaların pişirilirken renginin koyulaşmaması gerekiyor.Kurumun yayınladığı raporda dikkat çeken bir diğer madde de yiyeceklerin saklanmasıyla ilgili. Buna göre, yüksek nişasta içeren gıdaların buzdolabında saklanması durumunda içerdiği şeker düzeyi yükseliyor.Artan şeker düzeyi, pişirme sırasında ortaya çıkan" akrilamid" miktarını da yükseltiyor.