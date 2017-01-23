Sağlık:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 16:52

Şoke Eden Uyarı! Kanser Yapıyor...

Şoke Eden Uyarı! Kanser Yapıyor...
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Çok kızartılan ekmek ve patates kanser yapıyor
İngiliz bilim insanlarından, ekmek ve patatesle ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Bilimciler, nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta kızartılması durumunda açığa çıkan bir kimyasalın kansere yol açtığını uyarısında bulundu.


Bu tespit, İngiliz Gıda Standartları Kurumundan geldi.

YÜKSEK ISI AKRİLAMİD MADDESİNİ AÇIĞA ÇIKARIYOR
Ekmek, patates, bisküvi ve kek gibi nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirilmeleri durumunda, "akrilamid" adında kimyasal bir maddenin açığa çıktığı saptandı. Bu madde, kansere yol açmasıyla biliniyor.

Bu durumun engellenmesi için kavurma, kızartma ve ızgara yapılırken 120 derecelik sıcaklığın geçilmemesi uyarısında bulunuluyor.

Yüksek nişasta içeren gıdaların pişirilirken renginin koyulaşmaması gerekiyor.

BUZDOLABINDA SAKLAMAK, NİŞASTALI GIDALARIN ŞEKER DÜZEYİNİ ARTIRIYOR
Kurumun yayınladığı raporda dikkat çeken bir diğer madde de yiyeceklerin saklanmasıyla ilgili. Buna göre, yüksek nişasta içeren gıdaların buzdolabında saklanması durumunda içerdiği şeker düzeyi yükseliyor.

Artan şeker düzeyi, pişirme sırasında ortaya çıkan" akrilamid" miktarını da yükseltiyor.


 
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