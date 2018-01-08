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ŞOK! Kağıt Paralardaki Büyük Tehlike...

ŞOK! Kağıt Paralardaki Büyük Tehlike...

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:16
ŞOK! Kağıt Paralardaki Büyük Tehlike...
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Yurt genelinde grip vakalarında artış yaşanıyor. Hızla bulaşan ve bu yıl bir hayli ağır seyreden gripte en önemli bulaşma yollarından birinin kağıt paralar olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre kâğıt paralar, 3 gün boyunca virüs taşıyabiliyor.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, grip şikâyetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre raporda en fazla grip virüsü çeşidi İç Anadolu Bölgesi’nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor. Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: 

"KAĞIT PARA 3 GÜN BOYUNCA GRİP VİRÜSÜ TAŞIYABİLİR"

“Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli. Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor. Kâğıt para ise ciddi bir virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabilir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın.”

Son Güncelleme: 08.01.2018 23:21
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