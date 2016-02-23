Soğukta yürümeye devam!

Canlandırıcı soğuk hava zihninizi temizliyor, stresinizi alıyor, daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Gün ışığında yapılan yürüyüşler serotonin hormonu düzeyini artırıyor, bu da açlık krizlerini yatıştırıyor. Sıkı giyinin, uygun bir yürüyüş rotası bulun ve bu yumuşak ama son derece efektif egzersizle formunuzu koruyun.

SICAK, KURU, DAHA ENERJİK

Doğru parçaları giyinmek yürüyüşünüzü daha keyifli hale getirecek. Vücut sıcaklığının yaklaşık yüzde 50’sini başınızdan kaybedersiniz. Bu nedenle bir şapka ile başınızı koruyun. Eller, burun ve çene de en çok üşüyen yerler, çok soğuk havalarda eldiven ve atkı kullanın. Terden ıslanmış, soğuğun etkisiyle de üşümüş olmak berbat bir durum değil mi? Klasik pamuklular yerine daha kuru ve sıcak kalmanızı sağlayacak yüksek teknoloji ürünü hafif ve sentetik kıyafetleri birçok kat halinde giyinin. Sıcak, kuru ve daha enerjik olun.

10 DAKİKA ISININ Soğuk havalarda ısınmaya zaman ayırın. Kalbiniz ve kaslarınız hazır olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar.

SUSUZ KALMAYIN

Hava soğuk diye suya ihtiyacınız olmadığını düşünmeyin. Yaz ayları kadar kışın da vücudunuz suya ihtiyaç duyar. Yanınıza bir şişe su alın.Canlandırıcı soğuk hava zihninizi temizliyor, stresinizi alıyor, daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Gün ışığında yapılan yürüyüşler serotonin hormonu düzeyini artırıyor, bu da açlık krizlerini yatıştırıyor. Sıkı giyinin, uygun bir yürüyüş rotası bulun ve bu yumuşak ama son derece efektif egzersizle formunuzu koruyun.

SICAK, KURU, DAHA ENERJİK



Doğru parçaları giyinmek yürüyüşünüzü daha keyifli hale getirecek. Vücut sıcaklığının yaklaşık yüzde 50’sini başınızdan kaybedersiniz. Bu nedenle bir şapka ile başınızı koruyun. Eller, burun ve çene de en çok üşüyen yerler, çok soğuk havalarda eldiven ve atkı kullanın. Terden ıslanmış, soğuğun etkisiyle de üşümüş olmak berbat bir durum değil mi? Klasik pamuklular yerine daha kuru ve sıcak kalmanızı sağlayacak yüksek teknoloji ürünü hafif ve sentetik kıyafetleri birçok kat halinde giyinin. Sıcak, kuru ve daha enerjik olun.

10 DAKİKA ISININ Soğuk havalarda ısınmaya zaman ayırın. Kalbiniz ve kaslarınız hazır olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar.

SUSUZ KALMAYIN



Hava soğuk diye suya ihtiyacınız olmadığını düşünmeyin. Yaz ayları kadar kışın da vücudunuz suya ihtiyaç duyar. Yanınıza bir şişe su alın.