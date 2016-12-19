Soğuk Havalarda Yüz Felcine Dikkat



KONYA'da Özel Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rahime Seren, soğuk havalarda yüz felcine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Yüz felcinin fasiyal sinir denilen yüzün hareketlerini, dilin tat almasını sağlayan sinirin beyin dışında yüz bölgelerindeki tutumuyla ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Seren, ''Bu sinir binlerce sinir lifinden oluşur.Yüz felci bu sinirin herhangi bir nedenle( soğuk enfeksiyon, travma, gebelik ) etkilenmesi sonucu gelişir. Yüz felci çoğu zaman aniden gelişir. Birçok hasta sabah ayna baktığında fark eder.Bazı kişiler felçten 3-5 gün önce tutulan sinir tarafında kulak çevresinde ve boyunda ağrı ağızda metalik bir tat hissederler. ''dedi.Yüz felcinin hafif, orta ve ağır dereceli olarak değerlendirildiğini ifade eden Seren, ''Yüz felci sadece yüzü etkilerse, çoğunlukla beyin dışındaki bölgenin tutulduğunu gösterir. Eşlik eden farklı nörolojik şikayetler var ise beyin kaynaklı olabilir.Yüz felcinde ağız sağlam tarafa doğru kayar, yemek yerken felçten dolayı yutmada güçlük , salya akmacı olur. Göz kırpmada azalma ve buna bağlı olarak gözde yaşarma, göz çevresinde uyuşma, tad duymada azalma, sese karşı hassasiyet olur.Yüz felci gelişme riski dünyada binde 2 civarında kadın erkek eşit orandadır. Yaş oranı arttıkça görülme riski artar. Ayrıca şeker hastalığı olanlar, gebeliğin son 3 ayında ki kişiler ile bağışıklık sistemini bozan durumlarda; yorgunluk, uykusuzluk, stres, beslenme bozuklukları olan kişilerde göre daha çok görülür. ''diye konuştu.''Özelikle soğuk havalarda riskli gruplardaki kişilerde daha sık olmak üzere tüm toplumda yüz felci gelişme riski artmaktadır. Soğuk havanın vücut direncini düşürerek enfeksiyonların gelişmesini kolaylaştırdığı ve buna bağlı yüz felcine sebep olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden soğuk havalarda beslenmeye dikkat etmeli ve baş bölgesini koruyacak şekilde sıkı giyinmelidir. Yüz felci hastalarının büyük bir kısmı yada tama yakın düzeltilir. İyileşmede etkili olan tutulan sinir lif sayısı, ileri yaş, eşlik eden risk faktörüdür. Tedavide kortizon ve antiviral ilaçlar ile suni göz yaşı kullanılmaktadır. İlaçlarla birlikte yüz hareketlerini tekrar kazandıracak egzersizler, balon şişirme ve etkilenen yüz tarafına sıcak uygulaması iyileşmeyi hızlandırmaktadır.Bu tedavilere rağmen 15-20 gün içersinde düzelme olmazsa hastalara fizik tedavi uygulanmalıdır.''