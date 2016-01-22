Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Soğuk Hava Kronik Ağrıları Tetikliyor!

Soğuk Hava Kronik Ağrıları Tetikliyor!

22 Ocak 2016 Cuma 20:43
Soğuk Hava Kronik Ağrıları Tetikliyor!
banner238
Soğuk Hava Kronik Ağrıları Tetikliyor!

Soğuk kış günlerinde, diz ve kalça gibi eklem ağrılarından şikâyet edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Soğuk ve yağışlı havalarda basınç değişikliği sebebiyle, hasarlı eklemlerin duyarlı hale geldiğini belirten Uzman Dr. Önder Taylan Çifçi; damarların ve kasların soğuk hava nedeniyle kasıldığını ve kasılmanın, kan dolaşımını bozduğunu, bu durumun kronik ağrıları tetiklediğini söyledi.

Soğuk havalarda eklem ağrılarının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Önder Taylan Çifçi kronik ağrıların nedeni ile ilgili şöyle konuştu: ‘Yıllar içerisinde yaşanan küçük-büyük travmalar, ters hareketler, kilo alımı bağlarda hasara neden olur. Eklemi saran bağların yıpranması ve hareketsiz yaşam eklemlerde kireçlenme ile sonuçlanır. Soğuk havalar, miyofasiyal ağrı sendromu gibi kas rahatsızlıklarında yaşanan kronik ağrıları da artırır.’

Ağrıları Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Uzm. Dr. Önder Taylan Çifçi, yaz aylarında hareketli olan kas ve eklemlerin birden kapalı, soğuk ve hareketsiz yaşama girmesinin, kış aylarında görülen ağrıların en büyük nedenleri arasında olduğunu belirtti. Soğuk ve nemli havaların eklem ağrılarını artırdığını, kronik ağrı şikâyeti olan kişilerin sıcak ortamları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Soğuk ve karlı havalarda eldiven ve atkı kullanmanın, sıcak içecekler tüketmenin, fırsat buldukça egzersiz yapmanın önemine dikkat çekti. 
Son Güncelleme: 22.01.2016 22:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim