Soğuk Hava Kronik Ağrıları Tetikliyor!



Soğuk kış günlerinde, diz ve kalça gibi eklem ağrılarından şikâyet edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Soğuk ve yağışlı havalarda basınç değişikliği sebebiyle, hasarlı eklemlerin duyarlı hale geldiğini belirten Uzman Dr. Önder Taylan Çifçi; damarların ve kasların soğuk hava nedeniyle kasıldığını ve kasılmanın, kan dolaşımını bozduğunu, bu durumun kronik ağrıları tetiklediğini söyledi.



Soğuk havalarda eklem ağrılarının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Önder Taylan Çifçi kronik ağrıların nedeni ile ilgili şöyle konuştu: ‘Yıllar içerisinde yaşanan küçük-büyük travmalar, ters hareketler, kilo alımı bağlarda hasara neden olur. Eklemi saran bağların yıpranması ve hareketsiz yaşam eklemlerde kireçlenme ile sonuçlanır. Soğuk havalar, miyofasiyal ağrı sendromu gibi kas rahatsızlıklarında yaşanan kronik ağrıları da artırır.’



Ağrıları Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Uzm. Dr. Önder Taylan Çifçi, yaz aylarında hareketli olan kas ve eklemlerin birden kapalı, soğuk ve hareketsiz yaşama girmesinin, kış aylarında görülen ağrıların en büyük nedenleri arasında olduğunu belirtti. Soğuk ve nemli havaların eklem ağrılarını artırdığını, kronik ağrı şikâyeti olan kişilerin sıcak ortamları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Soğuk ve karlı havalarda eldiven ve atkı kullanmanın, sıcak içecekler tüketmenin, fırsat buldukça egzersiz yapmanın önemine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 22.01.2016 22:45