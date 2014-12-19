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Soğuk Algınlığına Karşı 'Sarılın'

'Sevgiyle dokunmanın' insan psikolojisi ve genel sağlık için önemi herkesin malûmu. Amerika'da yapılan bir araştırma ise sarılmanın, stresten olduğu kadar soğuk algınlığından korunmada da rol oynadığını gösterdi

Soğuk Algınlığına Karşı 'Sarılın'

'Sevgiyle dokunmanın' insan psikolojisi ve genel sağlık için önemi herkesin malûmu. Amerika'da yapılan bir araştırma ise sarılmanın, stresten olduğu kadar soğuk algınlığından korunmada da rol oynadığını gösterdi

19 Aralık 2014 Cuma 17:13
Soğuk Algınlığına Karşı 'Sarılın'
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Soğuk Algınlığına Karşı 'Sarılın'
'Sevgiyle dokunmanın' insan psikolojisi ve genel sağlık için önemi herkesin malûmu. Amerika'da yapılan bir araştırma ise sarılmanın, stresten olduğu kadar soğuk algınlığından korunmada da rol oynadığını gösterdi


ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, sosyal desteğin bir şekli olan sarılmanın, stresten ve soğuk algınlığından koruyabildiğini ortaya koydu.
Araştırmaya sağlıklı 404 yetişkin katıldı. Başkalarıyla hangi sıklıkla tartıştıkları ve sarıldıklarına ilişkin soruları yanıtlayan katılımcılar daha sonra soğuk algınlığına yol açan yaygın bir virüsün bulunduğu odaya alındı.

Sık sık sarılanların başkalarıyla daha az gerilim yaşadığı, bağışıklığının daha güçlü ve strese bağlı hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca bu kişiler hastalansa bile belirtilerin çok sarılmayanlardan daha az olduğu belirlendi.
Az sarılanların ise daha stresli olduğu ve bu kişilerde enfeksiyon kapma riskinin arttığı saptandı.
Araştırmanın sonuçları "Psychological Science" dergisinde yayımlandı. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 17:15
Anahtar Kelimeler:
Soğuk Algınlığına Karşı Sarılın
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