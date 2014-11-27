SMS Deyip Geçmeyin!..

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, kısa mesaj yazanların boynunu uzun süre eğdiğini, bu durumun da boyun ve omurgaya zarar verdiğini gösterdi.



Bilim adamlarından Kenneth Hansraj, günde ortalama 2-4 saat kısa mesaj yazmak ya da telefon ekranına bakmak için başını eğenlerin boynunu ve omurgasını inceledi. İncelemelerin sonunda en az 2 saat başını öne eğenlerin boynunun 22 kilograma eşdeğer yük taşımaya maruz kaldığı ortaya çıktı.



Hansraj, uzun süre başın eğilmesinin boyunda yırtılmaya yol açabileceğine ve bunun da ancak ameliyatla giderilebileceğine dikkati çekti. Saatlerce telefon bağımlılığının bırakılması gerektiğini belirten bilim adamları, başın olabildiğince dik tutulmasını tavsiye etti. Araştırmanın sonuçları Surgical Technology International dergisinde yayımlandı.

