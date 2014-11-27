Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

SMS Deyip Geçmeyin!..

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, kısa mesaj yazanların boynunu uzun süre eğdiğini, bu durumun da boyun ve omurgaya zarar verdiğini gösterdi

SMS Deyip Geçmeyin!..

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, kısa mesaj yazanların boynunu uzun süre eğdiğini, bu durumun da boyun ve omurgaya zarar verdiğini gösterdi

27 Kasım 2014 Perşembe 23:06
SMS Deyip Geçmeyin!..
banner238
 Amerikalı bilim adamlarının araştırması, kısa mesaj yazanların boynunu uzun süre eğdiğini, bu durumun da boyun ve omurgaya zarar verdiğini gösterdi.

Bilim adamlarından Kenneth Hansraj, günde ortalama 2-4 saat kısa mesaj yazmak ya da telefon ekranına bakmak için başını eğenlerin boynunu ve omurgasını inceledi. İncelemelerin sonunda en az 2 saat başını öne eğenlerin boynunun 22 kilograma eşdeğer yük taşımaya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Hansraj, uzun süre başın eğilmesinin boyunda yırtılmaya yol açabileceğine ve bunun da ancak ameliyatla giderilebileceğine dikkati çekti. Saatlerce telefon bağımlılığının bırakılması gerektiğini belirten bilim adamları, başın olabildiğince dik tutulmasını tavsiye etti. Araştırmanın sonuçları Surgical Technology International dergisinde yayımlandı.
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Bilim Adamlarının AraştırmasıKısa Mesaj Yazanların Boynunu Uzun Süre EğdiğiniBu Durumun Da Boyun Ve Omurgaya Zarar Verdiğini Gösterdi.Cep TelefonuSihhatSağlıkSmsYükBoyunSon Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim