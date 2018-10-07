Sizi yorgun hissettirecek 6 yiyecek

Son derece sağlıklı olduğunuz halde hissettiğiniz yorgunluk, direkt olarak beslenmenizle ve tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili olabilir. Çünkü bazı besinler kişiye enerjik hissettirirken; bazıları da yorgun hissetmesine neden oluyor. Bu nedenle böyle durumlarda, beslenme biçiminizi ve tükettiğiniz gıdaları mutlaka bir gözden geçirmelisiniz. İşte size yorgun hissettirecek 6 önemli yiyecek…

Beyaz ekmek

Yüksek glisemik endeksli karbonhidratlar fazla lif içermezler; bu nedenle sizi tok tutmak yerine, daha çabuk acıktırırlar. Beyaz ekmek de tıpkı beyaz pirinç gibi yüksek glisemik endeksli bir karbonhidrattır. Sizi güçlü ve tok hissettirmez; daha çabuk acıkmanıza neden olur ve enerji yerine yorgunluk verir.

Tatlı

Şeker, vücutta insülini artırarak beyinde aşırı miktarda triptofan amino asidinin açığa çıkmasına neden olur. Bu da insanda uyku hali yaratır. Bu yüzden yüksek miktarda şeker içeren tatlılar yediğinizde, kendinizi bitkin ve güçsüz hissedersiniz. Aşırı şekerli yiyecekleri, öğle yemeği gibi günün enerjiye ihtiyaç duyacağınız saatlerinde tüketmemeye çalışın. Bunun yerine enerjiye ihtiyacınız olmadığınız zamanlarda tüketin.

Kırmızı et

Kırmızı et yüksek oranda yağ içerir. Bu nedenle tükettiğinizde size kendinizi bitkin hissettirir. Çünkü vücudun kırmızı etle alınan yağı yakmak için fazla enerjiye ihtiyacı vardır ve yalnızca bu işe odaklanır. Bu nedenle yorgun hissetmemek için kırmızı et yerine balık tüketebilirsiniz. Çünkü balık omega 3 gibi sağlıklı yağlar içerir ve bu da enerjinizi yükseltmeye yardımcı olur.

Muz

Muz, yüksek oranda magnezyum içerdiği için insana yorgunluk hissi verir. Çünkü bu mineralin kas gevşetici bir etkisi vardır. Yani size yorgun hissettirmesi, kesinlikle sizin için zararlı olduğu anlamına gelmez. Sadece gün ortasında veya sabah tüketmek yerine; yatmadan önce yerseniz; daha rahat bir şekilde uykuya geçebilirsiniz.

Vişne

Vişne, yüksek oranda melatonin içerir. Bu da uykuyu düzenlemeye yardımcı olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle araştırmacılar, doğal bir uyku ilacı olduğunu söyledikleri vişneyi gün ortasında tüketmek yerine; geceleri tüketmenizi öneriyor.

Kahve

Kafein bazı insanların enerjisini yükseltirken, bilinenin aksine; bazılarında yorgunluğa neden olabilir. Kafein hassasiyeti olanlar kahve tükettikleri ilk bir saat içinde enerjik hissetseler de, sonrasında kendilerini bitkin hissederler. Yani kahve, aslında geçici bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle bunun yerine; güne tam tahıllı yiyecekler, lifli meyveler tüketerek başlayın. Çünkü bu yiyecekler, gün boyu size enerji verecektir.