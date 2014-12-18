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Şişmanlık Karaciğer Naklini Zorlaştırıyor

Türkiye'de her 4 erişkinden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı nedeniyle artık genç yaşta da kapıyı çalan sorun sağlığa ciddi bir tehdit. Yol açtığı bir başka önemli tehlike ise karaciğer naklini zorlaştırması

Şişmanlık Karaciğer Naklini Zorlaştırıyor

Türkiye'de her 4 erişkinden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı nedeniyle artık genç yaşta da kapıyı çalan sorun sağlığa ciddi bir tehdit. Yol açtığı bir başka önemli tehlike ise karaciğer naklini zorlaştırması

18 Aralık 2014 Perşembe 12:41
Şişmanlık Karaciğer Naklini Zorlaştırıyor
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Ülkemizde karaciğer hastalarının sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 4 milyon civarında hepatit taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor. Hepatitin siroza dönüşmesi sonucu gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil yapılmak zorunda olan kayıtlı hasta sayısı ise sadece 2 bin. Üstelik milyonlarca hasta, beklemeye ömrü yetmediğinden nakil listesine girme fırsatı bile bulamıyor. Türkiye kadavradan nakilde ise çok gerilerde.
Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, hepatitin siroza dönüşmesi sonucu gelişen karaciğer yetmezliğinde tek tedavinin karaciğer nakli olduğunu belirtti. Bu noktada organ bağışının önemine parmak basan Prof. Emiroğlu "Öldükten sonra organlarımız bir işe yaramıyor. Bir insanın öldükten sonra yapabileceği en büyük hediye organ bağışıdır. Organ nakli bir insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bütün aileyi ve toplumu etkiliyor. Sadece kişiler için değil, hem aile hem toplum için organ bağışı gereklidir" dedi.

KARACİĞER NAKLİNİ ZORLAŞTIRAN ÖNEMLİ ETKEN

Karaciğerdeki fazla yağ, vücut için hayati önem taşıyan bazı enzimlerin üretilmesini ve gerekli dağılımın yapılmasını engellediğinden ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor. Günümüzde hızla artan karaciğer yağlanması ve obezitenin, zaten az yapılan karaciğer naklini iyice zorlaştırdığını belirten Prof. Emiroğlu, "Karaciğer yağlanması çok büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Çok hızlı artıyor. Tabii bunların nakilleri de zor; çünkü zaten hastalar kilolu, hem ameliyat teknikleri olarak zor hem de uygun verici bulmak zor. Şişmanlık ve yağlanma günümüzün büyük problemi. Buna bağlı kanserlerin sıklığı da artmaya başladı" ifadesini kullandı.

KARACİĞER KENDİNİ YENİLEYEBİLEN BİR ORGAN

Türkiye'de eskiden karaciğer yetmezliğine yol açan başlıca nedenin Hepatit B olduğunu, ancak Hepatit B aşılamasının çocukluk çağı aşıları içine girmesi ve rutin olarak yapılması sayesinde Hepatit B sıklığında azalma görüldüğünü belirten Prof. Dr. Emiroğlu, buna karşın batı toplumlarında olduğu gibi Hepatit C, yüksek alkol tüketimi ve karaciğer yağlanmasının arttığını söyledi. Emiroğlu, Hepatit C için yakın zamanda tedavi umudu belirdiğini belirterek, "Kötü beslenme, hareketsizlik, alkol tüketimi ve bunlara bağlı karaciğer yağlanması ise sorun oluşturmaya devam edecek" diye konuştu.
Karaciğerin kendini yenileyebilen bir organ olduğunu vurgulayan Prof. Emiroğlu fast-food beslenmeden kaçınma, sağlıklı beslenme, yürüyüş ve egzersiz gibi alışkanlıklarla sorunlu karaciğerin kendini toparlayabileceğini sözlerine ekledi.  
Son Güncelleme: 18.12.2014 12:43
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