'Sırtüstü Uyuyun' Uyarısı!

Uyku Derneği (UYKUDER) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, "Sırtüstü uyumak hem yüze bir şey değmemesi nedeniyle erken yaşta oluşan yüz kırışıklıklarının önlenmesi hem de boyun ve sırt ağrılarının engellenmesi açısından bireylere önemli avantaj sağlar" dedi.Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, çoğu insanın uyku pozisyonunu gece boyunca 15-20 kez değiştirdiğini söyledi. Bu nedenle belirli pozisyonlarda uyumak için ısrarcı olunmaması gerektiğini anlatan Karadağ, buna karşılık gün boyu yorulan ve yıpranan vücudun dinlenmesi açısından en doğru uyku şeklinin sırtüstü yatmak olduğunu bildirdi."Uyku pozisyonu hem uykunun kalitesi hem de bireylerin bel, boyun, eklem ve sırt bölgelerinin sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratıyor" ifadesini kullanan Karadağ, şöyle devam etti: "Sırtüstü uyumak hem yüze bir şey değmemesi nedeniyle erken yaşta oluşan yüz kırışıklıklarının önlenmesi hem de omurga ve boyuna baskı oluşturmadığından boyun ve sırt ağrılarının engellenmesi açısından bireylere önemli avantaj sağlar. Ayrıca bu pozisyon, başın mideye göre yukarıda olmasından dolayı kişide reflü riskini de azaltmaktadır. Bunun dışında sırtüstü yatmak çocuklarda hem sağlıklı gelişim hem de boy uzaması için son derece faydalı ve önemlidir."Karadağ, "Horlama ve uykuda nefes durması yani apne gibi uykuda solunum bozuklukları, en fazla sırtüstü pozisyonda yatanlarda görülmekte ve artmaktadır. Hafif şiddette uykuda solunum bozukluğu olanlara, önlem olarak sırtüstü yatmamalarını öneriyoruz. Bununla önlenemeyen ağır olgularda ise hastanın, PAP cihazlarıyla tedavi edilerek, sırtüstü yatması sağlanıyor. Özellikle apne hastalarına, mutlaka PAP cihazlarını kullanarak sırtüstü yatma konforuna tekrar kavuşmalarını öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.Karadağ, yan pozisyonda bacakların hafifçe karna doğru çekilip arasına yastık, baş ve boyun altına da orta yükseklikte yastık konulmasıyla elde edilen cenin pozisyonunun, hamileler, bel ağrısı çekenler ve horlama problemi bulunanlar için en ideal yatış şekli olduğunu bildirdi.Yüzüstü uyku şeklini daha çok horlayanlar ile sırtüstü yatmaktan rahatsız olanların tercih ettiğini anlatan Karadağ, şunları kaydetti: "Yüzüstü uyuma pozisyonunda özellikle boyun kasları aşırı geriliyor ve mide baskı altında kalıyor. Bu uyuma şekli, yastık altında kalan kolların alt kısmındaki sinirlere baskı uyguluyor ve vücut ağırlığı da akciğerlere basınç yapıyor. Bu nedenle yüzüstü yatanlar mümkün olduğunca baş yastığı kullanmamalı ve vücut altına uzun bir yastık koyarak vücudunu yükseltmeli.''