Siroz nedir? Siroz nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Karaciğer vücudun en önemli organlarından biridir. Vücudun kan şekerinin düzenlenmesi gibi hayati görevleri vardır. Karaciğer yapısının ve düzeninin bozulması ile ortaya çıkan siroz hastalığı nedir? Sirozun nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

SİROZ NEDİR?

Karaciğer fonksiyonlarının kaybedilmesine kadar ciddi sonuçlara varabilen, karaciğerde bulunan işlevsel birimlerin sertleşme ile geri dönüşümsüz olarak patolojik hale gelmesine siroz hastalığı adı verilmiştir. Siroz ölümcül hastalıklar arasında ilk 10'un içerisinde yer almaktadır.

Siroz, genellikle karaciğerinizdeki normal ve sağlıklı hücrelerin ve dokuların uzun yıllar boyunca zarar görmesinden sonra olur. Alkolün neden olduğu siroz, genellikle 10 veya 12 yıl boyunca düzenli olarak günde ikiden fazla alkollü içecek tüketen kadınlarda ve erkeklerde ortaya çıkan bir durumdur.

SİROZUN NEDENLERİ

Siroz hastalığı birçok ülkede, ölümün ilk 10 nedeni olarak görülmüştür. Bu bölgelerde alkol kullanımının fazla olması sirozun temel nedenidir. Alkol kullanımının günde 50-60 gramı geçmesi siroz riskinin yükseldiğinin göstergesidir. Yani alkol sirozun en önemli sebebidir. Sirozun diğer nedenleri ise hepatit B, C ve D hastalıkları olarak bilinmektedir. Bu hastalıklara ait mikroorganizmalar karaciğerin iltihaplanmasına neden olmaktadır. Siroz hastalığının bir diğer nedeni ise kalp yetmezliği olarak bilinmektedir. Uzun süreli ve bilinçsiz ağrı kesici kullanımı, çeşitli kimyasallarla temas da siroz oluşumunu tetikleyebilir.

SİROZUN BELİRTİLERİ

– Tüm vücut damarlarında karıncalanma hissetme

– Uyuşukluk

– Aşırı derecede halsizlik

– Dalgınlık

– Konsantrasyon güçlüğü

– Sebepsiz yere kilo kaybetme

– Bacaklarda şişme

– Mide bulantısı

– Kusma

– İştahsızlık

– Karında şişme (ilerlemiş sirozda)

– Gözlerde ve cilt üzerinde sarılık

– Cilt üzerinde kaşıntı

– Yüksek tansiyon

– Dalak büyümesi

– Vücudun değişik yerlerinde enfeksiyon

– Beslenme bozukluğu

– Ufak cilt çarpmalarında bile cilt üzerinde morarma

– Kolayca kanama başlama

– Beyinde toksin madde birikmesi

– Kemik ağrıları

– Safra kesesi kanal taşları

– Karaciğer kanseri (ilerlemiş devrelerde)

SİROZ TEDAVİSİ

Karaciğer nakli dışında sirozun tedavisi yoktur. Siroz yeterince erken teşhis edilirse, altta yatan nedeni veya ortaya çıkan çeşitli komplikasyonları tedavi ederek hasar en aza indirgenebilir. Siroz hastalığına sebep olan başlıca etkenler fazla alkol kullanımı, hepatit B ve C virüsleri, doğuştan gelen karaciğer hastalıkları, beslenme bozuklukları, aşırı derecede kilolu olmak, çok aç kalmak ve mantar zehirlenmesi olarak sayılabilir. Siroz tedavisinde yapılması gerekenler şunlardır:

– Kişi alkol kullanıyorsa hemen alkolü bırakmalıdır

– Hastanın acilen vitaminlerinin düşük olup olmadığına bakılmalıdır. Ek vitamin takviyesi yapılmalıdır.

– Siroz hastalığında yüksek tansiyon görüleceği için mutlaka yüksek tansiyon sürekli düşük tutulmalı ve tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılmalıdır.

– Karın ve bacak şişmesini giderebilmek amacıyla idrar söktürücü ödem attırıcı ilaçlar verilmelidir.

– Aşırı yağlı yemeklerden kesinlikle hasta uzak durmalıdır.

– Doktorun önermediği ilaçların hiç birisi kesinlikle kullanılmamalıdır.