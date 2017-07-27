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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:55

Sigara Tiryakileri Dikkat!

Sigara Tiryakileri Dikkat!

Sigara Tiryakileri Dikkat!
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Sigara alerjiyi tetikliyor
Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Özlem Berktaş, sigara içenlerin 'alerjen'lere karşı duyarlılığının daha fazla olduğunu söyledi.

Dr. Berktaş, normalde zararsız olan maddelere karşı vücudun bağışıklık sisteminin tepki göstermesinin 'alerji', bunlara neden olan maddelerin ise 'alerjen' olarak tanımlandığını belirtti. Bitki polenlerinde zararlı olmayan tanecikler olduğunu vurgulayan Berktaş şöyle devam etti:

"Ancak bazı kişilerde nezle, öksürük, kaşıntı şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kişiler atopik bünyeli kişiler olarak tanımlanır. Allerjide normalde zararsız olan maddelere karşı Immünglobulin E adlı antikorun aşırı miktarda üretilmesi söz konusudur. Bu özellik genellikle genetik olarak kazanılmaktadır."

Sigara içmenin alerjenlere karşı duyarlılığı artırdığını vurgulayan Dr. Berktaş "Allerji herkeste farklı şekilde ortaya çıkabilir. Tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, göz yanması, öksürük, hırıltı, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte döküntü şeklinde kendini gösterebilir" diye konuştu.


 
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