Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

İşlenmiş et ürünleri



Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yaratan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor.

Palm yağı



Uzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.

Fruktoz bazlı şekerler



Hücrelerde kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor. Bu ürünleri hayatınızdan çıkararak çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilirsiniz.