banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90575
ALTIN
193.382
DOLAR
4.8414
STERLİN
6.4054
EURO
5.6743
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Trafik kazası: 1 ağır yaralı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARA EMRİ
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
banner282

Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

Dünya Sağlık Örgütü sigara etkisi yaratan kanserojen maddeleri açıkladı. Dikkat etmeniz gereken o maddeler neler, gelin birlikte göz atalım.

Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

Dünya Sağlık Örgütü sigara etkisi yaratan kanserojen maddeleri açıkladı. Dikkat etmeniz gereken o maddeler neler, gelin birlikte göz atalım.

17 Temmuz 2018 Salı 10:43
Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

İşlenmiş et ürünleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yaratan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor.

Palm yağı

Uzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor. 

Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

Fruktoz bazlı şekerler

Hücrelerde kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor. Bu ürünleri hayatınızdan çıkararak çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilirsiniz. 

Sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karpuzun faydaları nelerdir?
Karpuzun faydaları nelerdir?
Uçuk deyip geçmeyin
Uçuk deyip geçmeyin
Tadını kimse sevmiyor ama o ölümcül hastalığın çaresiymiş!
Tadını kimse sevmiyor ama o ölümcül hastalığın çaresiymiş!
Yaz gribine dikkat
Yaz gribine dikkat
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?
Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?
Yumurtanın bir faydası daha kanıtlandı! Günde bir tane tüketirseniz…
Yumurtanın bir faydası daha kanıtlandı! Günde bir tane tüketirseniz…
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin
Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim