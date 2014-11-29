Sigara Bıraktıran Bitkiler

Sigara ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yoğun kampanyaların sonucunda sağlanan başarı, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünya genelinde büyük övgü aldığı bildiriliyor.



Uygulanan ilaç tedavisinin başarısı büyük ölçüde kişinin sigarayı burakma kararlılığına ve ortaya çıkabilecek sorunlara direncine bağlı. Bu nedenle yardımcı uygulamalar ile kişinin direncinin desteklenmesi kalıcı sonuç alınabilmesi bakımından son derece önemli.



Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigarayı bırakmayı ve bırakmak isteyenlerin için bitki çaylarından alınacak desteğin yararlı olabileceğini belirtiyor.



Yapılan bir klinik çalışmada karanfil tomurcukları ile hazırlanan çayın erkek sigara içicilerine bir ay süre ile uygulanması ile vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin haline dönüşümünün hızlandırılarak vücuttan hızla atılmasının sağlandığı bildiriliyor.



Karanfil çayı verilen gruptaki gönüllülerin yüzde 38’inde sigara yoksunluk belirtilerinin önemli ölçüde azaltılabildiği ve bu suretle herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sigarayı bırakabildikleri bildiriliyor. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, karanfil çayının içimini kolaylaştırmak için tarçın kabuğu ile birlikte hazırlanmış karışımına melisa (oğulotu) yaprağı ilave edilerek günde 3-4 defa bardak içilebileceğini belirtiyor.



Melisa sigara bırakılmasına bağlı sinirlilik halinin giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacak ve güzel aroması ile karanfil/tarçın karışımının lezzetini artıracaktır. Yeşilada ayrıca önemli bir uyarıda bulunarak, melisa adı ile satılan uzun boylu yaprakları satın alınmaması gerektiğini bu şekilde olan yapraklar “limonotu” diye bilindiğini ve yatıştırıcı etkisi bulunmadığını, gerçek melisanın yaprak dokusu ince olduğunu söylüyor.