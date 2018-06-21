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Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç sıcaklarda beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç sıcaklarda beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:12
Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Aniden artan hava sıcaklıkları nedeniyle doğru beslenmek daha da önem kazanır. Özellikle terleme ile çok su kaybettiğimiz günlerde günlük 1.5- 2 litre su tüketmek şarttır. Su içmeyi sevmiyorum denmemeli mutlaka tüketilmelidir. Eğer su içmeyi unutuyorum diyenlerdenseniz de, suyu gözünüzün önünde bir yerde bulundurun. Suyun içerisine salatalık ya da limon gibi sebzeler koyarak çekici hale getirebilirsiniz. Limonata, kahve, çay, ayran, soda, cacık, süt, meyveler, sebzeler ve su, sıvı almamızı sağlayan besin ve içeceklerdir. Özellikle sıcak hava ve yüzme gibi aktiviteler nedeniyle vücutta sıvı ihtiyacı artar. Saat başı 1 bardak su tüketin. Bu şekilde oluşacak sıvı açığını giderilebilirsiniz” dedi.

Ayrıca gün boyu tüketilen limonata, asitli içecekler, soğuk kremalı kahveler gibi içerlerinde yüksek düzeyde basit şeker barındırdıklarını ifade eden Enç, “Kısa süre doyma hissinin ardından acıkma hissi verirler ve vücudu yağlandırırlar. Bu sebeple su dışındaki içecekler günlük 2 bardağı geçmeyecek şekilde içilmelidir. Özellikle akşam yemek saatlerinin 21.00-22.00 aralıklarına sarktığı yaz aylarında kilo kaçınılmak kaçınılmaz olabiliyor. Tatil günleri hariç öğün saat düzenleri sabah 06.30-08.30 öğle saati 12.00-14.00 ve akşam yemek saati 18.00-20.00 aralıklarındadır. Sindirimin düzenli olması ve kilo kontrolü açısından önemi yüksektir. Yaz mevsiminde sağlıklı beslenmek için tüketilmesi gerekenlerin başında yulaf ezmesi, karpuz, salatalık, domates, enginar, kabak, yoğurt, çiğ sebzeler, salata gibi besinler olmalıdır. Bamya yaz sıcakları ve güneş çarpmaları için çok iyidir. Bamya ateroskleroz ve astım için iyidir. Bu sebze diyabetin önlenmesinde yardımcı olabilir” diye konuştu.

Sıcaklarda yağda kızartma gibi ağır yemeklerin tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Enç, “Yaz aylarında bazı durumlar nedeniyle de ödem şikayetleri artabilir. Bu nedenle yemeklerinize ilave tuz atmayın. Tuzlu peynir, zeytin, sucuk, salam, pizza, hamburger ve hazır gıdaları tüketirken ölçülü olunmalıdır. Terleme ile sadece su kaybı değil vücudumuzda tuz gibi bazı mineraller de atılmaktadır. Sıvı elektrolit dengesi ve ödem şikayetleri açısından tuzlu gıdaların tüketim sıklığına dikkat edilmelidir. Tavuk, köfte, dondurma, krema, yumurta ve iyi yıkanmamış salatalar riskli besinlerden en sık olanlardır. Bu nedenle güvendiğiniz restoranlardan tüketmeye dikkat etmenizde fayda var” ifadelerini kullandı.

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“Hamileler dikkat”

Koruması daha zor olan yiyeceklerin özellikle yaz aylarında hamileler için risk oluşturduğunu belirten Enç, “Sıcaklık nedeniyle zararlı bakterilerin kolayca üreyebileceği bu mevsimde az pişmiş ya da buzdolabında bekletilmeyen yiyeceklerden uzak durulmasında yarar var. Hamilelerin hangi mevsimde olursa olsun, özellikle çiğ yiyecekleri hijyeninden emin olmadıkları lokanta gibi dış mekanlarda tüketmemeleri gerekiyor. İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin yanı sıra çabuk bozulabilen tavuk etinin de bu aylarda dışarıda tüketmemeye özen gösterin” açıklamalarında bulundu. 

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