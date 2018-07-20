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Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Yaz aylarının sıcak geçmesi sebebiyle iştahsızlık problemleri ve yeme içme dengesizliklerinin oluşabildiğini belirten Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, eksik ve dengesiz beslenmenin sonucunda sıcakla birlikte vücudun enerji dengesinin bozulabileceğini söyledi.

Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Yaz aylarının sıcak geçmesi sebebiyle iştahsızlık problemleri ve yeme içme dengesizliklerinin oluşabildiğini belirten Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, eksik ve dengesiz beslenmenin sonucunda sıcakla birlikte vücudun enerji dengesinin bozulabileceğini söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:30
Sıcaklarda beslenmeye dikkat

Beslenme düzensizliklerinin başında günün erken saatlerinde iştah kaçması ve eksik beslenmenin geldiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, "Bu eksik beslenme ile günlük alınması gereken enerji dengesi bozulur ve halsizlik yorgunluk gibi şikayetler baş gösterir" dedi. 

"Sabah iştahsızlığına son verin"

Olumsuzlukları önlemek için uygulanabilecek önemli noktalara değinen Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, "Sabahları iştahsız olmak kahvaltı yapmanızı engeller. Oysaki sağlıklı beslenmek için en temel öğün kahvaltı öğünüdür. Gün içindeki ruh halinizden enerjinize kadar sizi etkiler. Aktif geçecek günlerde yakıtı kahvaltı öğününden sağlarsınız. Kendinize birkaç gün zaman verin, alışacaksınızdır. Yine de olmuyor uyandıktan sonra birkaç saat tam kahvaltı yapamıyorum diyenlerdenseniz meyve ve süt ile serin ve hafif tercihle güne başlayabilir sonrasında tekrar bir ara öğün yapabilirsiniz" şeklinde konuştu. 

"Ara öğün dört mevsim şart" 

Ara öğünün önemine vurgu yapan Tığlı, "Sağlıklı beslenme düzeninde kahvaltı sonrası ikinci şart ara öğünler yapmanızdır. Ara öğünler sayesinde uzun açlığı önler kan şekeri dengenizi korursunuz. Gün içinde aç kalıp bir anda tek bir öğüne yüklenmenizi engelleyen frenleyici ara öğünlerdir, unutmayın. Hiçbir yiyecek veya içeceğin inanılmaz olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Beslenme düzeninize müdahale etmeden ek kullanacağınız karışımların size etkisi olmayacaktır. Kullanabileceğiniz tek önemli içecek sudur diyebiliriz. Su, vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu maddedir. Özellikle sıcak havalarda yeterli su içtiğinize emin olun" diye konuştu. 

"Farkında olmadan gizli kalorileri almayın" 

Su ile hazır içeceklerin aynı ihtiyacı gidermediğini dile getiren Tığlı, şunları söyledi: "Yaz aylarında serinlemek için sıkça tüketilen soğuk içeceklerin bolca şeker veya yağlı krema içerdiğini göz ardı etmeyin. Bu içecekler gün içinde gizlice ekstra kalori alımına sebep olur. Daha da kötüsü su ihtiyacınızı giderdiğinizi sanıp su tüketiminizin azalmasına sebep olur. Susadığınızı hissettiğinizde hazır içecekler değil de su içerek su ihtiyacınızı giderirseniz bedeninize çok daha iyi bakmış olursunuz. Özellikle diyet sürecinde olup zayıflamaya çalışan bireyler kendilerini strese sokarak bu durumu daha da zorlaştırıyor. İçinde bulunduğunuz mevcut durumla en iyisini yapmayı öğrenin. Bunun için bir beslenme uzmanıyla yola çıkabilirsiniz. Hem zayıflama sürecinizde hem de koruma sürecinizde bu sakinlik ve ne yapacağınızı bilmek stresi azaltacaktır" 

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