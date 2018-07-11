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Sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:01
Sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Yaz aylarında sıcak havanın etkisi, klimaların yoğun kullanımı ile burun kanamaları artıyor, burun kan damarları açısından çok zengin bir yapıya sahiptir. Kuru sıcak hava Burun içerisindeki koruyucu tabakanın zayıflamasına neden olarak, kanamaya eğilimi artırıyor. Kanama problemi olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, tansiyon ve burun alerjisi olanlar burun kanması ile daha sık karşılaşır” dedi.

Mevsimin ameliyat üzerine direkt bir etkisinin olmadığını ifade eden Doç.Dr. Yıldırım, “Ancak Burun ameliyatını tatil ile birleştirmek isteyenler için tatilde güneşlenmek ve gözlük takmak sınırlandırılır. Özellikle yurtdışından gelip ülkemizde hem ameliyat olup hem de tatil yapmak isteyenler, ameliyat sonrası sıcak havalar nedeniyle hareketlerini biraz azaltmalı, bol sıvı almalı, aksi takdirde sıvı kaybına bağlı baş dönmesi, sersemlik ve bayılma yaşayabilirler. Sıcak havanın sıvı ve tuz kaybını artırması, damarların genişleyerek kan basıncının düşmesi, terleme ve buharlaşma nedeniyle kaybedilen sıvıların yerine konması gerekir. Sıcak hava burun kuruluğunu artırarak kanamaya eğilimi artırabilir, bunun dışında olumsuz etki göstermez. Burun tıkanıklığına çözüm olarak ilk olarak deniz suyu kullanın! Açılmaz ise başka yapısal sorunlar olabilir. Uzman doktora görünün. Başka spreyler denemek problemi maskeleyerek çözümü zorlaştırır. Örneğin; bazı burun spreyleri bağımlılık yaparak sağlımızı olumsuz etkiler” diye konuştu.

Burun estetiğinin her mevsim yapılabildiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “Burun estetiği hastaları sadece biraz zamana ihtiyaç duyar. Cilt - cilt altı dokusunun ödem ve şişliklerinin geçmesi için sadece zamana ihtiyaç duyarlar. Burun tıkanıklığı sonucu gün içerisinde koşarken, merdiven çıkarken, spor yaparken yeterli nefes alamayız ve kalbimiz yorulur. Burnun tıkalı olması gece uykuda nefeste tıkanma yaparak uyku apnesine (uykuda nefes durması) neden olur. Uyku apnesi kan basıncının artmasına, kalp ritminin bozulmasına, uyku düzeninin bozulmasına neden olarak vücudu olumsuz etkiler. Gece uykuda tıkanmaya bağlı kalp krizi ve inme riski artar. Gün içerisinde uykuya eğilim, çabuk sinirlenme, unutkanlık, dişlerin çürümesi, sabah ağız kuruluğu ve ağızda kötü bir tat hissi oluşturur” açıklamalarında bulundu. 

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