Şeker Tedavisinde Ezber Bozan Araştırma!

Yapılan yeni bir çalışmaya göre; diyabet hastalarında cerrahi tedavinin erken bir dönemde yapılması, ciddi kilo problemi olmaması durumunda bile şekeri düzeltebiliyor







Diyabet hastalarında cerrahi tedavinin erken bir dönemde yapılması, ciddi kilo problemi olmaması durumunda bile şekeri ortadan kaldırabilecek.

1 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Dünya Diyabet Kongresi’nde, Dr. Geltrude Mingrone tarafından sunulan raporda 727 hastaya ait veriler paylaşıldı.



AMELİYAT İÇİN FAZLA KİLOLU OLMAK GEREKMİYOR



Yapılan araştırmalar sonucunda; ameliyatın ilaç tedavilerinden daha iyi sonuçlar verdiği vurgulandı ve ciddi kilo problemi olmayan hastaların, obez hastalara benzer şekilde ameliyattan fayda gördükleri belirtildi.

Dr. Mingrone, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tip 2 diyabeti olan kişilerden ameliyat için uygun olan hastaları seçmek için kullanılan kriterler, yeniden tanımlanmalı. Çünkü kilo fazlalığı, kan şekeri kontrolünün sağlanması ile ilgili bir fikir vermiyor.”

Günümüze kadar obezite cerrahisi için hasta seçiminde tek bir kriter bulunduğunu belirten Dr. Mingrone “Kontrol edilemeyen diyabet ile ilişkili olarak ameliyat olabilmek için hastaların kilolu olmaları gerektiği düşünülüyordu. Ancak araştırmalar gösteriyor ki kilo fazlalığınız şekerin düzelme oranı ile ilgili değil" dedi.





Dr. Mingrone, günümüzde cerrahi tedavinin, diyabette düzelme ve kan şekeri kontrolünde iyileşme sağlanmasında etkili olduğunu kanıtlayan yeterli sayıda yayın olduğunu belirterek şunları söyledi: “Endokrinologlar, cerrahi tedaviyle ilgili olarak küçük çalışmalar yerine geniş gruplarda yapılan, kısa ve uzun sürede ortaya çıkabilecek sorunların yer aldığı bilgilere daha çok ulaşmak isteyeceklerdir. Bu yöndeki en büyük sorun; bir ilaca yönelik geniş gruplarda yapılan bir araştırma için ilaç firması ödeme yapabiliyorken obezite cerrahisi için yalnızca kamu fonlarından küçük burslar sağlanabilmesidir.”



'DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ'



Konuyla ilgili görüşlerini belirten Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alper Çelik de bu uygulamanın tıp literatüründe “Metabolik Cerrahi” olarak adlandırıldığını, Türkiye’de 2008 yılından bu yana binlerce şeker hastasının bu yöntemlerle başarıyla tedavi edildiğini ifade etti. Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim yıllardır savunduğumuz ifadelerin dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri tarafından bugün kabul ediliyor olması, ironik bir durum. Bizler ameliyat ettiğimiz hasta sayıları açısından dünyanın en geniş ikinci serisine sahibiz. Türkiye, Metabolik Cerrahi konusunda takip eden değil, takip edilen ülke konumundadır.”

Son Güncelleme: 15.01.2016 22:26