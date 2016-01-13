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'Şeker Hastaları Her Yıl D Vitamini Kontrolü Yaptırsın'

'Şeker Hastaları Her Yıl D Vitamini Kontrolü Yaptırsın'

13 Ocak 2016 Çarşamba 18:27
'Şeker Hastaları Her Yıl D Vitamini Kontrolü Yaptırsın'
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'Şeker Hastaları Her Yıl D Vitamini Kontrolü Yaptırsın'
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yasin Şimşek, kemik erimesi ve böbrek yetmezliği sorunlarıyla yüz yüze gelen diyabet hastalarında düşük olan D vitamini seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtere "Diyabet hastalarının D vitamini takviyesi alması önem taşıyor. Şeker hastaları, her yıl D vitamini kontrolü yaptırmalı" dedi


Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yasin Şimşek, özellikle diyabet hastaları için yaşamsal önem taşıyan D vitamini hakkında bilgi verdi.
D vitamininin, bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisinin yanı sıra; diyabetle olan ilişkisi açısından da vücut için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten Dr. Şimşek "D vitamininin diyabet hastalarında düşük seviyede olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hastaların, enfeksiyon ve bazı önemli sağlık sorunlarına yatkınlığı artmaktadır. Kandaki şeker düzeyini kontrol altına alınabilmek için ilaç dozu değişikliği gerekli olan bazı diyabet hastalarında,yalnızca D vitamini desteği ile bu zorunluluk ortadan kalkmaktadır" diye konuştu.
Uzman Dr. Yasin Şimşek, "D vitamini desteği özellikle Tip 2 diyabet hastaları için çok önemlidir. Bu gruptaki hastalar ileri yaşta olduklarından, kemik erimesi ve kemik metabolizma bozukluklarına adaydır. Kemik sağlığı için özellikle şeker hastalarının D vitamini seviyesi, istenilen düzeyde olmalıdır. Uzun dönem diyabet sorunu nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen hastalarda ise sentezin son basmağı olan böbrekte problem olduğu için D vitamini takviyesi gereklidir. Şeker hastalarının D vitamini seviyelerinin normal olması, komplikasyonların azaltılmasında etkilidir" ifadelerini kullandı.
Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin, tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesinde ve normal kan pıhtılaşmasında da önemli role sahip olduğunu bildiren Dr. Şimşek "D vitaminin sentezi için güneş ışığı şarttır. Ciltte güneş ışığıyla başlayan sentez, karaciğerde devam eder ve böbrekte son bulur. D vitamini takviyesi kolaylıkla yapılabilen bir tedavidir. Şeker hastalarının en azından yılda bir kez D vitamini seviyelerini ölçtürmeleri ve uygun tedaviyi almaları yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyecektir" dedi. 
Son Güncelleme: 13.01.2016 20:29
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