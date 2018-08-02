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Şehir yaşamı iltihabi bağırsak hastalıklarını artırıyor

Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Alper Yurci, şehir yaşamının ortaya çıkardığı beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının iltihabi bağırsak hastalıkları riskini artırdığın söyledi.

Şehir yaşamı iltihabi bağırsak hastalıklarını artırıyor

Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Alper Yurci, şehir yaşamının ortaya çıkardığı beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının iltihabi bağırsak hastalıkları riskini artırdığın söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:26
Şehir yaşamı iltihabi bağırsak hastalıklarını artırıyor

Toplumun büyük bir bölümünde görülen iltihabi bağırsak hastalıklarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Alper Yurci, söz konusu hastalıkların en çok görülen türünün Crohn ve ülseratif kolit olduğunu ifade etti. Yurci, rektal kanama, ishal, karın ağrısı, besinsel eksiklikler ve ciddi birçok belirtiyle ortaya çıkan ve sindirim sisteminde kronik alevlenmeler ile seyreden her iki hastalığın da, şehir yaşamının neden olduğu beslenme tarzı ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklandığını ifade etti.  

Alevlenme döneminde fakir diyeti 

Hastalığın normal seyrettiği dönemlerde beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini, ancak alevlendiği dönemlerde karbonhidrat, et, süt ürünlerinin aşırısı, bakliyatlardan uzak durulması gerektiğini kaydeden Yurci, bu dönemler için ‘fakir diyeti’ önerisinde bulundu. Yurci, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Düzenli olarak daha küçük porsiyonlar halinde beslenin. Günlük gıdanızı 5-6 porsiyona bölün ve her 2-3 saatte bir yemek yiyin. Sıvı yağ, tereyağı, yoğunlaştırılmış yağlar ve margarinler, krema ve kremalı ürünleri azaltmak bu süreçte yararlı olacaktır.Bal, tatlı, pastave konsantre meyve suyu gibi ürünlerde bulunan basit şeker alımını sınırlayın. Bunlar ishale neden olur veya ishal olasılığını artırır. Süt ve süt ürünlerini çok tüketmeyin ya da azaltmaya çalışın. Süt ve süt ürünleri inflamatuvar bağırsak hastalıklarını şiddetlendirebilir. Özellikle hastalığın alevlenme döneminde süt ve süt ürünlerinden uzak durun.İçeriğinde katkı maddesi olan yemeklerden ve yarı işlenmiş besinlerden yemeyin.Çok tuzlu ve baharatlı yemeklerden uzak durun.İçeriğinde yapay tatlandırıcı olan yiyeceklerden ve özellikle sorbitolden kaçının. Bu tatlandırıcılar ishale neden olur. Gaza ve ishale neden olabilen yağlı ve kızarmış yiyecekleri yemeyin.” 

Alevlenme döneminde lifli gıdalardan uzak durulmalı

Lifli gıdalar her ne kadar bağırsak dostu olarak bilinse de, alevlenme dönemlerinde bunlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Yurci, “Lahana, Brüksel lahanası, turunçgiller, erik, üzüm ve kayısının yanı sıra yulaf ve mısır gevreği yenmemesi gerekir. Meyve ve sebzelerin kabuklarını soymak, çekirdeklerini çıkarmak, pişirildikten sonra tüketmek de diğer önerilerimizden. Ayrıca gaza neden olabilecek fasulye, brokoli, kafein ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekir” ifadelerini kullandı.

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