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21 Kasım 2017 Salı 16:20

Sebzeyi Önce Yıkayın, Sonra Ayıklayın Ve Asla Bol Suda Pişirmeyin!

Sebzeyi Önce Yıkayın, Sonra Ayıklayın Ve Asla Bol Suda Pişirmeyin!

Sebzeyi Önce Yıkayın, Sonra Ayıklayın Ve Asla Bol Suda Pişirmeyin!
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Pişirme yönteminin, besinlerdeki vitamin ve mineral değerini etkilediği biliniyor. Bu duruma dikkat çeken Prof. Elmacıoğlu, sebze vurgusu yaptı, "Sebze yemeklerini bol suda pişirseniz vitaminleri buhar olur" dedi.

Yemek pişirirken yapılan yanlış uygulamalarla yemeğin vitaminin düşürüldüğünü söyleyen İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, sebze yemeklerine suyun fazla koyulmaması gerektiğini aktardı.

Yemekleri olabildiğince kendi sularını muhafaza edecek, buharlaşmaya neden olmayacak şekilde pişirmeye özen göstermek gerektiğini belirten Prof. Elmacıoğlu, "Sebzeler, tencere de kaynamış suya atılarak, sebzenin de kaynarken kendi suyunu bırakacağı hesaba katılarak hızla pişirilmeli. Çünkü sebzedeki vitaminler genellikle suda eriyen vitaminlerdir. Bunlar suda hızlıca harap olur, eğer sebze yemeğinin suyunu fazla kullanırsanız buharlaşmayla da bütün vitamin ve mineralleri uçar gider. Sebzeyi mevsiminde alıp pişirme kurallarına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

"SEBZEYİ ÖNCE YIKAYIN SONRA AYIKLAYIN"
Mutfakta yapılan yanlış uygulamalar yüzünden farkında olmadan yiyeceklerin besin değerinin en aza indirildiğini dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, " Bir sebzeyi mutfağa soktuğunuzda, onu önce ayıklamak değil, önce yıkamak lazım. Örneğin ıspanak alındığında nasıl bir alışkanlık vardır. Önce ıspanakları güzel bir ayıklayıp doğrarlar. Ondan sonra yıkamaya kalktıklarında sebzenin içerdiği bütün C vitamini suyla birlikte akar gider. Veya C vitamini içeren genellikle yeşil renkli sebzelere çok fazla bıçakla temas ettiğinde C vitamini okside eden enzimler harekete geçer ve C vitamini azalır. Dolayısıyla sebze yemekleri kaynamış az suya atılarak ve önce yıkanıp daha sonra doğranarak veya elle parçalanarak pişirilmeli" ifadelerini kullandı.

 
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