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Sarımsak Çayı Neye İyi Geliyor?

Sarımsak çayının bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik

Sarımsak Çayı Neye İyi Geliyor?

Sarımsak çayının bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik

11 Aralık 2014 Perşembe 18:56
Sarımsak Çayı Neye İyi Geliyor?
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Sarımsak Çayı Neye İyi Geliyor?
Sarımsak çayının bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik

Sarımsak çayı güçlü ve bazılarımız için rahatsız edici kokusu ile içmekte tereddüt edilen çaylar arasında.

Ancak son zamanlarda özellikle zayıflatıcı özelliği ile gündeme gelen sarımsağın, saç bakımı, kalp sağlığı, kilo verme ve daha bir çok hastalıkla savaşmak konusunda çok fazla faydası olması ile tüketimi artmış durumda.

Alerjilerle savaşarak vücut direncini arttıran sarımsak çayı, kış aylarında hastalıklarla savaşmak için birebir. Yüksek tansiyon hastaları için de öneriklen sarımsak çayı yüz yıllardır şifa olarak kullanılmakta.

Sarımsak çayının hazırlanması hiç zor değil. Sarımsak çayı vücudumuzu toksinlerden arındırdığı gibi Diyet yaparken oldukça önemli bir yardımcı.

Sarımsak Çayının Faydaları
Kalp hastalıklarına karşı korur
Mineral ve vitamin zenginidir
Midemize zarar verecek parazitlerden korur
Sindirim sistemimizi temizlemekte ustadır
Midedeki gazı giderir
Sinüzit sorunu olanlarda çok fayda sağlamaktadır
Bronşitin etkilerini azaltır
Grip ile savaşır
Vücut direncini enfeksiyonlara karşı arttırır

Sarımsak Çayı Nasıl Hazırlanır?

*2 diş sarımsağı kaynatıyoruz. Ilınıp içilecek kıvama geldikten sonra 1 çay kaşığı bal ve çekrek limon sıkarak içebiliriz.
*Bal kaynar derecedeki suya karıştırılmamalıdır. Her bir çay bardağı için 1-2 diş sarımsak yeterli olacaktır.
 

Son Güncelleme: 11.12.2014 18:58
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Sarımsak Çayı Neye İyi Geliyor?
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