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21 Aralık 2016 Çarşamba 20:28

Şanlıurfa’da Bir İlk Gerçekleşti

Şanlıurfa'da Bir İlk Gerçekleşti
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Şanlıurfa’da Bir İlk Gerçekleşti
Şanlıurfa’da ilk defa tek delikten laparaskopik cerrahi yöntemi ile kapalı apandisit ameliyatı gerçekleştirildi.


Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Ali Gök tarafından Şanlıurfa’da ilk defa tek delikten laparaskopik cerrahi yöntemi ile kapalı apandisit ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Ali Gök, “Kapalı apandisit ameliyatları genelde göbek ve çevresinden açılan 3 delikle gerçekleştirilir. Biz tek delikten laparaskopik cerrahi yöntemi (SILS) denen bu yöntemle göbekten açılan tek bir delikle bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

Son zamanlarda kapalı cerrahinin giderek yaygınlaştığını vurgulayan Op. Dr. Mehmet Ali Gök, bu yönteminin ülkemizde bir kaç merkezde gerçekleştirildiğini ve artık Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yapılabildiğini belirtti.


 
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