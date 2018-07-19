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"Sağlıklı yaşam için 2 öğün beslenin" önerisi

Doğal Sağlık Danışmanı Hatice Misge: - "Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından önemli" - "Biz doğru beslenme nasıl olur onu anlatıyoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan yavaş yavaş uzaklaşıyor"

"Sağlıklı yaşam için 2 öğün beslenin" önerisi

Doğal Sağlık Danışmanı Hatice Misge: - "Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından önemli" - "Biz doğru beslenme nasıl olur onu anlatıyoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan yavaş yavaş uzaklaşıyor"

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:56
"Sağlıklı yaşam için 2 öğün beslenin" önerisi

İslam tıbbı üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen ve 2014'te hayatını  kaybeden Özbekistanlı hekim Aidin Salih'in öğrencisi Misge, sağlıklı yaşamda  beslenmenin önemine ilişkin,daha önce geçirdiği  hastalık dolayısıyla tanıştığı Salih'in vefatının ardından çalışmalarını  sürdürdüğünü söyledi.

Yaptığı işin doktorluk olmadığını belirten Misge, sağlıklı yaşam  konusunda bireylere danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Hatice Misge, "Bugün bazı kronik hastalıkların tıpta çözümü yok.  Hastalar hayat boyu ilaç kullanmakta. Hastalıkla beslenme arasında bir bağlantı  kurulmuyordu. Biz de bu işin beslenme tarafını ele alıyoruz." diye konuştu.

Uzun yıllar hocası Aidin Salih ile beslenmenin sağlık açısından önemini anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Misge, şunları kaydetti: "Ama böyle bir ilgi genel anlayış içinde olmadığı için insanlar o  bağlantıyı kurmakta zorluk yaşıyordu. Yavuz Dizdar ve Canan Karatay gibi  hekimlerin bu konularda açıklama yapması işimizi çok kolaylaştırdı. Bizim  söylediğimiz bilgilerin bilimselliği görülmeye başlandı. Biz doğru beslenme nasıl  olur onu anlatıyoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan  yavaş yavaş uzaklaşıyor."

Hatice Misge, "Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından  önemli. Şunu fikir olarak zihnimize yerleştirebilirsek, midemizi doldurmak için  değil, sağlıklı ve yetecek kadar yemeliyiz." dedi.

"Raf ömrünü uzatabilmek için çeşitli katkı maddeleri var"

Katkı maddeli ürünlerin insan sağlığı açısından zararlarına değinen  Misge, bugün birçok gencin yalnızca hazır ambalajlı gıdalarla beslendiğini ancak  bunlarla sağlıklı yaşamanın mümkün olmadığını, çünkü bu ürünlere raf ömrünün  uzatılabilmesi için çeşitli katkı maddeleri eklendiğini dile getirdi.

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