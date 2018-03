Sağlıklı ve Uzun Ömür İçin 10 Tüyo

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, sağlıklı ve uzun bir yaşam için uygulanabilecek beslenme planları hakkında bilgi verdi





Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, sağlıklı ve uzun ömür için 10 madde sıraladı.



1-Taze sebze ve meyvenin önemine dikkat çeken Selçuk, "Her zaman olduğu gibi taze sebze ve meyveleri hiçbir zaman sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Tüketilen taze sebze ve meyveler içerdikleri vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemimizi artırarak siz daha zinde, konsantre olmuş bir şekilde günlere hazırlar ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.



2-Kemik, diş sağlığımız ve çocuklarımızdaki büyüme ve gelişmenin devamlılığı için süt ve süt ürünlerini mutlaka tüketelim. Özellikle son yapılan çalışmalar kalsiyum içeren beslenmenin obezite tedavisinde de kilo verme hızını arttırdığını göstermişlerdir.



3-Vücudumuzdaki yapım, onarımın dışında dokularımızın yapı taşı olan aminoasitleri içeren proteinden zengin et ve et ürünleri ana öğünlerimizde mutlaka bulundurulmalıdır. Tavuk, balık, kırmızı et, yumurta, kuru baklagiller tercih edebileceğimiz en iyi kalite proteine sahip et ve et ürünleridir.



4-Yeterli su tüketimi vücudumuzdaki sıvı dengesi için çok önemlidir. Günde en az 10 su bardağı su içerek hem günlük atılan sıvı kaybını karşılamış, hem böbrek fonksiyonlarının devamı için hem de vücut ısısını dengede tutmak için yeterli sıvıyı almış oluruz. Son yapılan bilimsel çalışmalar erkeklerin günde alması gereken toplam sıvı miktarının 3.7 litre kadınların ise 2.7 litre olması gerektiğini göstermektedir" dedi.



LİFLİ GIDA EN TEMEL YAPI TAŞI



5- Liften zengin beslenmenin günümüz beslenmesinin en temel yapı taşlarından birisi haline geldiğini vurgulayan Selçuk, "Kuru ve taze meyveler, kuru baklagiller, sebze ve çok tahıllı birçok besin kolonda fermantasyona uğramadıkları için bağırsak sağlığını koruyucu, midenin boşalmasını geciktirici ve acıkmayı geciktirici besinlerdir.



6-Haftada minimal 3-4 kez yapılan fiziksel aktivite ile hem kilonun kontrolünde hem de iştahın kontrolünü sağlamış oluruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel etkileri pozitif yönlü olan aktivite bireylerde diyet tedavilerinde daha hızlı ve rahat sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.



7-Hem kalp sağlığımız hem de kilo kontrolü için her zaman yağlı besin tüketimini azaltmalı kızartma ile hazırlanmış besinlerin tüketim sıklığını azaltmalıyız. Özellikle son yapılan çalışmalar kızartmaların dışında hidrojene bitkisel yağ olan margarinin tüketimini de sınırlandırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Özellikle pastacılık ürünleri ve hazır gıdaların üretiminde kullanılan bu margarin çeşitleri kalp hastalıkları riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yemeklerinizde bitkisel sıvı yağları özellikle zeytinyağını kullanmaya özen göstermelisiniz.



8-Özellikle iş yeri ve ev hanımlarının çok sık tükettiği çay ve kahve tüketimi hem beraberinde alınan şeker hem de besinlerle alımından dolayı kilo alımına ve anemiye sebep olabilmektedir. Özellikle kahve tüketimi, içerdiği kafeinden dolayı günde en fazla 2 kupa ile yeterli hale getirilmesi çay tüketimi ise şekersiz ve açık olacak şekilde günde 5-6 bardağı geçmemesi gerekir.



9-Kuru yemişler; içerdikleri E vitamini ve yağ asitleri ile yaşlanmayı geciktirir, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve birçok kanser riskini azaltmaktadır. Günlük 1 avuç fındık, badem veya cevizin bu olumlu yanları dışında barsak geçişine de olumlu etki ederler. Fakat tüketiminde aşırıya kaçmak unutmamak gerekir ki kilo aldırır. O açıdan miktarı aşmadan tüketmelisiniz.



10-Yapacağınız küçük egzersizler kendinizi fiziksel olarak daha dinç hissetmenizi sağlayacaktır. Kısa mesafeleri yürüyerek gidebilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanmayı kendinize alışkanlık edinmeniz gün içerisinde hareket etmenizi sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme: 25.01.2016 17:04