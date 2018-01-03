Sağlığınızın Yerinde Olmadığını Gösteren 6 İşaret

Sağlıksız beslendiğiniz zaman vücudunuz size çoğu kez sinyal gönderir. Bu sinyalleri almamak ve doktora gitmemek ciddi sağlık sorunları doğurabilir. İşte doktora gitmenizi işaret eden durumlar…

Vücudumuzun gönderdiği sinyalleri görmezden gelmek bize onların varlığını yok ettirmez. Doktora gitmeyi ihmal etmek vücudumuzda neler olduğunu bilmemek bize daha kolay gelir. Unutmamak gerekir ki, bazı şeyler geri döndürülemez bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Olağan dışı bir şey olduğunu hissettiğiniz an mutlaka doktora gidin.

Şişen ayaklar

Ayakların şişmesi genelde ödemden kaynaklıdır. Ancak bu durum tiroit meselesi de olabilir. Hatta kalbiniz veya böbreklerinizle ilgili daha ciddi bir durum da olabilir.

Uzun yüzük parmağı

Parmaklarınızın uzunluğu size sağlığınız hakkında bilgi veriyor olabilir mi? Araştırmalara göre, yüzük parmağı işaret parmağından büyük olan kişilerde kireçlenme olabilir.

Kırışıklıklar

Güzellik derin bir konudur. Vücudunuzun dışına çıkan şey aslında içinden çıkanların bir göstergesi olabilir. Çoğu kırışıklık yaşlanmanın sadece bir işaretidir ancak yapılan araştırmalara göre, kırışıklığın bir nedeni de yüksek tansiyon olabilir. Üst kollar gibi tipik yerleri kırışan kadınların hipertansiyon eğilimi gösterdiği saptanmıştır.

Kötü nefes

Kronik ağız kokusu diş eti iltihabının bir belirtisi olabilir. Bununla başa çıkmazsanız, diş eti iltihabı diş eti hastalığına dönüşebilir. Bu da diş kaybına neden olur. Ağız hijyenini kontrol altında tutmak için dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Koyu renk idrar

Koyu renk idrar veya idrarda kan görülmesi böbreklerinizde veya karaciğerinizde bir sorun olduğunu gösterir.

Siyah dışkı

Eğer dışkınız siyah renkte çıkıyorsa mide ülseri nedeniyle bir iç kanamanız olabilir. doktora görünmekte fayda var.