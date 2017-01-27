Sağlam Dişleri Koruyan Yöntem: İmplant



Hem fiziksel hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyen diş kayıplarında uygulanan implant yöntemi, ağız sağlığı açısından pek çok avantaj sağlıyor. İmplantlar, tek bir diş ve birden fazla diş eksikliğinde rahatlıkla uygulanabiliyor. Sağlam dişin çekilmesine gerek kalmıyor ve doğal dişlere en iyi alternatif oluyor. İmplant sayesinde yiyecekler sıkıntısız çiğnenerek yenilebiliyor. Tat alma sorunu ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşanmıyor.Dr. Dt. Demir Temuçin implant tedavisiiçindiş hekimliğinde çığır açan, ağız sağlığı açısından hem hasta hem de hekime pek çok avantaj sağlayan implant tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Dr.Dt.Temuçin “Çürükler, ağrıyan dişler, diş eti problemleri, kanamalar, kısacası ağız sağlığıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Özellikle diş kayıpları sadece fiziksel sağlığı değil, psikolojiyi de aynı şekilde olumsuz etkiliyor. Diş protezleri ve implantları sayesinde kaybedilen dişler geri kazanılmış oluyor. Olumsuz tabloyu artıya çeviriyor“ dedi. Konu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti.“Doğru yöntem ise doktor tarafından belirlenmeli. İmplantın avantajları protezlere nazaran daha fazla. Diş hekimliğinde çığır açan bir gelişme olan implant, gerek hasta gerek hekim açısından çok daha rahatlatıcı bir yöntem. Diş kayıplarında son yıllarda en çok tercih edilen çözüm yöntemi olan implantlar, titanyumdan imal ediliyor ve diş köklerine en benzer aparatlardır. Kemik içerisinde yapılan uygulama sayesinde implant diğer dişlerden farksız bir şekle dönüşüyor.”• İmplantlar, tek bir diş için de birden fazla diş eksikliğinde de rahatlıkla uygulanabiliyor.• İmplant sayesinde, yediğiniz yiyecekleri sıkıntısız yiyebiliyor, daha iyi çiğneyebiliyorsunuz.• Tat alma sorunu ve mide bulantısı gibi sorunlarda yaşanmıyor.• Diş implantları, genelliklelokal anestezi altında uygulandığı için ağrı hissedilmiyor.• Estetik olarak da kullanım rahatlığıbulunuyor.• Basit bir diş çekimi niteliğindeki operasyon, yaklaşık 7 dakika sürüyor. İmplant uygulamasında yüzde 98’e varan başarı sağlanıyor.• Protezlerin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Örneğin; ‘köprü’ denilen, fiks sabit protezler var. Bu uygulamada, iki sağlam diş kesilmiş oluyor. Diş yoksa ya da arka tarafta köprü yapılacak durum mevcut değilse hareketli denilen protezlere yapılıyor. Yandişlere uygulama gereği olmadığı için implant sağlam dişleri de korumaya destek oluyor.İmplant, kemik yapısı uygun olmayanlara uygulanamıyor. Ayrıca kemik hastalıkları ve kontrol edilemeyen şeker hastalıklarında uygulamada problem çıkabiliyor. Bu tip durumları, hastanın genel sistemik durumunu belirleyen hastalıkları iyi değerlendirmek çok önemli. Ayrıca18 yaşından önce de kemik gelişimi henüz tamamlanmamış olduğu için uygulanamıyor. Ancak bazı diş sorunlarında ve ortodontik apareyler takıldığı zaman, destek almak için belli kemik bölgerinde geçici süreyle implantlar kullanılabiliyor, bunlar sonra çıkarılıyor.