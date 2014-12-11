Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!

Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.



Salgın hastalıkların arttığı bu günlerde, sağlığınızı korunmanın en kolay ve en basit yolu sizin ellerinizde. Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.







Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerjisi Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, Aralık ayının 7-13 tarihlerini “Amerikan Ulusal El Yıkama Farkındalık Ayı” ilan edildiğini belirterek, enfeksiyonların yayılmasında ellerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Hastalığın önlenmesinde en büyük gücün ellerde olduğunu vurgulayarak, ülkemizde de el yıkamanın öneminin farketmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Antony; “Çocuklarınızın, kendinizin ve bütün ailenizin kış boyunca hiç hasta olmadığını düşünün. Hiç hastalanmamak harika olmaz mıydı? Bunu yapmak elinizde. Ebola virüsünden, tüberküloza, bronşit, tonsilit denilen boğaz enfeksiyonundan, konjonktivite adı verilen göz iltihabına kadar, kızamıkçık, kızamık, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmanın en önemli, en etkili, en kolay ve en zahmetsiz, en ucuz yolu el yıkamaktır” dedi.





Doç. Dr. Antony; yüzde T bölgesi denilen, gözlerin, burnun ve ağzın el ile temasının önemli olduğuna değinerek, bütün solunum yolu enfeksiyonlarının bu yolla vücuda girdiğine dikkat çekti. Hastalıklardan korunmak için, ellerin düzenli yıkanmasının ve T bölgesine dokunmamanın altını çizdi. 4 basit kurala uyarak hem kendinizi, hem ailenizi, hem de toplumu hastalıklardan korumanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.





1. Ellerinizi kirliyken ve bir şeyler yemeden önce mutlaka yıkayın,

2. Ellerinize öksürmeyin,

3. Ellerinize hapşırmayın

4. Ellerinize gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza sürmeyin, herhangi bir nedenle dokunduysanız hemen ellerinizi yıkayın,