Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!

Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.

Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!

Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.

11 Aralık 2014 Perşembe 19:00
Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!
banner238

Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!
Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.

Salgın hastalıkların arttığı bu günlerde, sağlığınızı korunmanın en kolay ve en basit yolu sizin ellerinizde. Sadece el yıkayarak, kış döneminde oluşan hastalıklardan, birçok virüs ve mikroptan korunmak mümkün.



Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerjisi Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, Aralık ayının 7-13 tarihlerini “Amerikan Ulusal El Yıkama Farkındalık Ayı” ilan edildiğini belirterek, enfeksiyonların yayılmasında ellerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Hastalığın önlenmesinde en büyük gücün ellerde olduğunu vurgulayarak, ülkemizde de el yıkamanın öneminin farketmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Antony; “Çocuklarınızın, kendinizin ve bütün ailenizin kış boyunca hiç hasta olmadığını düşünün. Hiç hastalanmamak harika olmaz mıydı? Bunu yapmak elinizde. Ebola virüsünden, tüberküloza, bronşit, tonsilit denilen boğaz enfeksiyonundan, konjonktivite adı verilen göz iltihabına kadar, kızamıkçık, kızamık, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmanın en önemli, en etkili, en kolay ve en zahmetsiz, en ucuz yolu el yıkamaktır” dedi.


Doç. Dr. Antony; yüzde T bölgesi denilen, gözlerin, burnun ve ağzın el ile temasının önemli olduğuna değinerek, bütün solunum yolu enfeksiyonlarının bu yolla vücuda girdiğine dikkat çekti. Hastalıklardan korunmak için, ellerin düzenli yıkanmasının ve T bölgesine dokunmamanın altını çizdi. 4 basit kurala uyarak hem kendinizi, hem ailenizi, hem de toplumu hastalıklardan korumanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.


1. Ellerinizi kirliyken ve bir şeyler yemeden önce mutlaka yıkayın,
2. Ellerinize öksürmeyin,
3. Ellerinize hapşırmayın
4. Ellerinize gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza sürmeyin, herhangi bir nedenle dokunduysanız hemen ellerinizi yıkayın, 

Son Güncelleme: 11.12.2014 19:02
Anahtar Kelimeler:
Sadece El Yıkayarak Hastalıklardan Kurtulabilirsiniz!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim